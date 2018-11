Sabato 24 novembre 2018 dalle 15,30 alle 18,30 presso La Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a), la Biblioteca dei Ragazzi presenta la “Giornata del gioco 2018”, con tanti giochi di strategia e giochi di ruolo con cui divertirsi, per tutte le età. Per info La Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a), 0557591.860-861.

