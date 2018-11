Per sostenere la Fondazione ANT torna il "Paniere delle Eccellenze"

Torna per le Feste, oltre alle tradizionali strenne e alle stelle di Natale, il prodotto solidale pensato da Fondazione ANT per celebrarne la ricchissima tradizione enogastronomica e realizzato grazie alla generosità di numerose aziende locali. Il Paniere delle Eccellenze è di fatto il progetto grazie al quale ANT ha messo in rete il tessuto economico e sociale della regione: il Paniere infatti è un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora) e di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore e nello stesso tempo uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione. L'attenzione per l'enogastronomia è portata avanti da 4 anni in collaborazione con Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti tipici del territorio.

Il Paniere è anche un evento itinerante che vedrà l’affiancamento dei nostri nutrizionisti, medici o personale ANT in incontri informativi sulla dieta mediterranea e la prevenzione a tavola. Gli eventi saranno distribuiti su tutto il territorio toscano, soprattutto in occasione dei Merc’ANT di Natale.

Novità di quest’anno sono due giorni dedicati al Paniere delle Eccellenze con una mostra evento realizzata presso la Galleria delle Carrozze in via Cavour a Firenze. Un percorso dei sensi legata al territorio toscano con l’opportunità di conoscere di persona i produttori che hanno partecipato al progetto. L’evento è realizzato con la collaborazione dell’agenzia pubblicitaria Bluefactor, lo studio tecnico - progettuale Hyper di Firenze, le aziende di allestimento Ciak e il Triangolo allestimento, la Tipografia ip e il fotografo Gabriele Bellini.

Con una donazione minima di 20 € sarà possibile portare a casa e regalare il Paniere delle Eccellenze toscane - graziose borsine in juta confezionate con 4 prodotti tipici del territorio - e sostenere quindi il progetto di assistenza domiciliare oncologica che ANT offre in regione dal 1995 attraverso la nostra équipe sanitaria specialistica composta da medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti. In oltre 20 anni di attività, grazie alla generosità delle donazioni di privati e aziende, sono stati assistiti in Toscana 6.500 pazienti e sono state offerte oltre 25.000 visite di prevenzione oncologica gratuita (dati al 31 dicembre 2017).

Per iniziative di questo genere - ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi - i cittadini toscani hanno sempre risposto in modo più che positivo e mi auguro che questo possa accadere ancora perché la preziosa attività che svolge ANT merita tutto il sostegno. Il Paniere delle eccellenze è un progetto che non solo vuol stimolare la solidarietà di tante persone, ma è anche un invito ad abbracciare una filosofia generale fatta di buoni stili di vita, corretta alimentazione e consumo di prodotti locali.

La Toscana - ha aggiunto l'assessore regionale ad attività produttive, commercio e turismo Stefano Ciuoffo - conferma, aderendo a questa iniziativa, di voler camminare a fianco di ANT, così come di tutte altre associazioni impegnate in attività di solidarietà. Lo fa attraverso un altro progetto, Vetrina Toscana, che in tutti questi anni ha dimostrato grande attenzione, non solo a valorizzare un certo modo di fare ristorazione e tutte le produzioni tipiche locali, ma anche verso progetti tesi a sostenere situazioni di disagio. Ritengo un motivo di grande vanto il fatto di legare l’eccellenza della produzione enogastronomica toscana, e di conseguenza i territori che ne sono gli artefici, ad una causa così importante qual è il progetto di assistenza domiciliare oncologica di ANT.

Quella che Fondazione ANT offre è un’assistenza preziosa, che viene incontro ai malati e alle loro famiglie con gratuità, in una fase della vita che ci trova tutti fragili e impreparati - aggiunge Simone Martini, delegato fiorentino di ANT - Un servizio che si fonda su un concetto “alto” di persona e che produce un impatto molto forte sulla società. Secondo uno studio di Human Foundation, infatti, per ogni euro donato alla Fondazione, il valore generato da ANT è pari al doppio: una conferma di quel percorso all’insegna della trasparenza e della qualità che ci vede impegnati da anni nella difesa della dignità della vita. Con questo particolare progetto del Paniere delle Eccellenze abbiamo voluto mettere al servizio della solidarietà anche i sapori di questa Regione nota a livello internazionale per i suoi eccezionali prodotti agroalimentari e legare ancora più strettamente ANT al territorio.

Il Paniere delle Eccellenze realizzato in 1740 pezzi, è disponibile presso le delegazioni di Firenze, Massa Carrara (www.ant.it)

Su prenotazione inviando una mail a delegazione.firenze@ant.it

Gli appuntamenti dove sarà possibile trovare il Paniere delle Eccellenze, insieme a tante altre splendide idee regalo :

- Firenze: Charity for ANT- Charity for ANT Shopping solidale delle Grandi Firme,15-16-17-18 novembre, Palazzo Borghese via Ghibellina 110.

- Firenze: Charity for ANT Merc’ANT di Natale, 8 - 9 Dicembre, Villa Arrivabene, piazza Leon Battista Alberti 1/A.

- Montevarchi: Charity for ANT ,Merc’ANT di Natale, 29-30 novembre-1-2 dicembre, Palazzo del Podestà, piazza Varchi 8.

- Prato: Charity for ANT, Merc’ANT di Natale, 7-8-9 dicembre, Spazio Valentini, via Ricasoli

- Firenze : Paniere delle Eccellenze , 13-14 dicembre , Galleria delle Carrozze Via Cavour Firenze

- Pistoia: Charity for ANT, Merc’ANT di Natale, 15 -16 dicembre, Vivaio incantato presso Toscana Fair, via Bonellina 46.

- Massa: Charity for ANT, Merc’ANT di Natale, 14 dicembre al 21 dicembre

Con il patrocinio di:

Regione Toscana, Vetrina Toscana, Provincia di Siena, Provincia di Grosseto, Comune di Firenze, Comune di Arezzo, Comune di Pistoia, Comune di Prato, Comune di Pisa, Comune di Pistoia, Comune di Massa, Comune di Lucca.

Degli enti: Vetrina Toscana, Coldiretti, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti

Le Aziende del Paniere delle Eccellenze

Agricola La Svolta di Niccolò Lari • Agriturismo fattoria di Poggiopiano • Agriturismo I Veroni • Antica Forneria • Apicoltura Andreini • Apicoltura Compa • Apicoltura Dottor Pescia • Azienda Agricola Col di Lamo • Azienda Agricola Collina • Azienda Agricola La Selva • Azienda Agricola Rabitti • Azienda Agricola Verde Olivo • Azienda Agrituristica Il Poggio alle Ville • Baldassini • Baus Beer • Bioagriturismo Il Cerreto • Birrificio La Foresta • Birrificio Valdarno Superiore • Biscottificio Belli • Biscottificio Scapigliati • Bonci • Caffè Mokaflor • Campagnola Farro • Cantine Rubiano • Castelli del Grevepesa • Castello di Gabbiano • Castello di Volpaia • Chianti Trambusti • Cima • Col d’Orcia • Colle Massari • Consorzio del Candia • Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine Toscano IGP • Consorzio Tutela Vini Montecucco • Consorzio Vini Carmignano • Cortès Il cibo degli dei • Distributori Fiorentini/NeroFiorentino • Dolci Voli • Espresso Giada • F.lli Chiaverini & C. • Famiglia Desideri • Fattoria Altomena • Fattoria Badia Pozzeveri (Tenute Di Badia) • Fattoria Betti • Fattoria Casagrande • Fattoria di Fubbiano • Fattoria La Tancia • Fattoria San Quintino • Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana • Frantoio Moro • Frantoio Colli di Cortona • Frantoio Pasquini Attilio S.N.C. di Pasquini A.e C. • Ghiott Firenze • Helix Valero • Il Palagio • La Cantina Irene • La Cipriana • La Molina • La Talea • La Via del Tè Firenze • Laura Peri • Le Donne del Vino • Le Fragole di Benedetta • Lorieri Podere Scurtarola • Marchesi Gondi • Mediterranea Belfiore • Mieleria Toscana di Sara Pescia • Mister Pic • Montalbano • Nuova Bristot • Nuova Terra • Olio San Michele • Olivart Firenze • Oriental Caffè • Ormanni • Pancole • Panificio Martini • Pasta Toscana Fabianelli • Petti • Piaggia • Piemonte Biscottificio • Podere Ricavo • Podere Salviatico • Pungiglione • Pure Stagioni • Ruffino • Siro Petracchi • Soc. Agr. Usiglian del Vescovo • Stefania Calugi Tartufi e Funghi • Strada del Vino dei colli del Candia e di Lunigiana • Tenuta di Burchino Castellani • Tenuta Maria Teresa • Tenute San Fabiano Conti Borghini Baldovinetti de’ Bacci • Terre Di Perseto • Torrefazione New York • Toscana Fair • Toscana In Tavola • Valvirginio Cantina Sociale Colli Fiorentini • Villa Grassina Pelago • Villa le Vigne • Vino Sorelli

Fondazione ANT ringrazia le istituzioni, tutte le aziende e i professionisti che hanno reso possibile la realizzazione

