Incendio Monte Serra, cena solidale a I Cristalli con Confesercenti

Dopo la festa Anva organizzata al ristorante Le Porte, Confesercenti Toscana Nord area Monti Pisani torna sul Serra per dare una mano tangibile alle attività che ancora stanno pagando, in maniera diretta o indiretta, le conseguenze del drammatico incendio del settembre scorso. Il prossimo venerdì 23 novembre, infatti, si svolgerà la prima cena delle presidenze dell’area pisana (Monti Pisani, Pisa, Valdera-Cuoio e Valdicecina) presso il ristorante I Cristalli in località Prato a Ceragiola nel comune di Buti. “Le nostre presidenze di tutta l’area pisana – spiega Simone Romoli responsabile area pisana – hanno aderito immediatamente all’idea di organizzare una cena nel locale di Carla Fondelli. Un modo concreto di sostenere una famiglia di imprenditori che, al di là dei giorni immediatamente successivi all’incendio, sta ancora pagando le conseguenze a livello economico a cominciare dalla chiusura della strada di accesso al Serra dal versante di Calci”. Conclude Romoli: “Proprio in questi giorni abbiamo chiesto un incontro urgente al nuovo Presidente della Provincia Massimiliano Angori per presentare le nostre rappresentanze di area e iniziare un confronto costruttivo su un tema di assoluta urgenza per le attività del territorio come quello delle infrastrutture viarie provinciali”. La cena, al costo di 30 euro, prevede antipasto misto di terra, pappardelle al cinghiale, penne alla boscaiola, tagliata, cinghiale in salmì, patate arrosto, polenta fritta e dolce. Gran finale con il “brodo di giuggiole”, il ponce alla pisana nella ricetta tradizionale riscoperta da Giovanni Del Corso, consigliere del sindacato pensionati Fipac Confesercenti ed ex ristoratore. La cena è aperta a tutti gli associati Confesercenti che vorranno aderire con i loro familiari e alla cittadinanza. Per prenotazioni rivolgersi al numero 340 8192873.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa

