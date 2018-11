E' tempo di derby, al Pala Sammontana si sfidano Use Computer Gross ed Etrusca San Miniato

E' una delle partite più attese della stagione, il derby che, negli ultimi anni, ha sostituito quelli storici con Castelfiorentino riscaldando le tifoserie ed offrendo sempre un grande spettacolo sportivo in campo e fuori. Ma la sfida di sabato sera alle 21 al Pala Sammontana fra Use Computer Gross ed Etrusca San Miniato assume per i biancorossi un valore molto più importante rispetto semplicemente al campanile, ed è quello della classifica visto il momento che la squadra sta attraversando. Tutti aspettano infatti una reazione dei biancorossi dopo il ko di Oleggio.

<E' una partita difficilissima - dice coach Giovanni Battista Bassi - loro stanno attraversando un periodo di grande forma e, non a caso, sono terzi in campionato. Per noi, quindi, è un'occasione di confontarci con una compagine forte ed è di conseguenza un'occasione di crescita. L'obiettivo è quello di pareggiare la loro grande intensità e l'energia che mettono sempre in campo, in pratica quello che ci è mancato nelle ultime partite. E' quindi un bel banco di prova per noi. Servirà qualcosa in piu di quello che facciamo abitualmente, dovremo far vedere una volta per tutte quanto siamo attaccati alla nostra maglia>.

La Blukart San Miniato è alla sua quarta stagione in serie B. Nelle prime due è entrata nei playoff (nel 2016/2017 come terza classificata nella regular-season), l'anno scorso si è salvata senza però entrare fra le magnifiche otto e quest'anno sta viaggiando molto bene essendo, come punti, al secondo posto dietro la coppia Fiorentina-Omegna. E' allenata da cinque stagioni da Federico Barsotti, approdato a San Miniato dopo aver allenato a Pontedera e Montecatini. E' il tecnico che l'ha portata al salto di categoria a maggio 2015 e che, assieme alla dirigenza, è stato fra gli artefici dell'importante cambio di passo degli ultimi anni. In maglia Blukart c'è l'ex Use Michele Magini che ha giocato con noi nella stagione 2008/2009 con allenatore Alessio Marchini e che fu fra i protagonisti della finale promozione che perdemmo con Perugia. Sul fronte opposto sono invece due gli ex: Gabriele Giarelli e Sebastiano Perin. Nelle ultime stagioni il derby è stato giocato solo due volte visto che in un campionato non eravamo nello stesso girone ed al Pala Sammontana il bilancio è di 1-1. Non resta che attendere la palla a due. E' tutto pronto, buon derby.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

