Dopo di Noi, le iniziative della Regione e la firma di un protocollo

L'interrogativo su ciò che sarà del proprio figlio quando loro non ci saranno più è uno dei pensieri più angosciosi che tormentano i genitori di un figlio disabile. La Regione non vuole lasciarli soli e garantisce loro che il loro figlio sarà tutelato e assistito anche dopo la loro morte, o comunque quando loro non saranno più nelle condizioni di occuparsene.

Per fare il punto su tutte le iniziative del "Dopo di Noi", la Regione ha organizzato un incontro rivolto a tutte le associazioni di genitori di figli disabili, a Società della Salute, Comuni e Asl, che si terrà domani, venerdì 16 novembre, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, dalle ore 11 alle 13. Nel corso dell'incontro verrà anche siglato un protocollo d'intesa tra Regione, Società della Salute di Firenze e Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, per favorire le misure previste dalla legge 112 del 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".

Alla fine dell'incontro, alle ore 13, l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi terrà una conferenza stampa per illustrare le iniziative presentate e il contenuto del protocollo. Con lei, parteciperanno alla conferenza stampa gli altri due firmatari del protocollo: Sara Funaro, in qualità di presidente della Società della Salute di Firenze, e Leonardo Focardi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze. I giornalisti che lo vorranno potranno comunque partecipare all'incontro fin dall'inizio.

