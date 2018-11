Lega, 'Le donne non si toccano': iniziative in 100 piazze, anche a Castelfiorentino e Certaldo

Ci saranno anche Castelfiorentino e Certaldo tra le 100 piazze Toscane che sabato 17 e domenica 18 novembre promuoveranno l’iniziativa #ledonnenonsitoccano lanciata da Susanna Ceccardi Commissario della Lega Toscana.

Per l’occasione verrà distribuito materiale informativo e verrà regalato uno spray anti-aggressione al peperoncino alle nuove tesserate.

"In questo modo rendiamo un servizio alla comunità - dicono dalla Lega - e contiamo di avvicinare alla politica tante donne che possono dare un contributo concreto al nostro movimento. La sinistra parla tanto di pari opportunità ma non si accorge che nelle nostre città molte donne, in certi orari, non possono muoversi liberamente".

Ci vediamo sabato 17 novembre dalle ore 9 alle ore 13 in via Volontari del Sangue a Castelfiorentino e dalle ore 15 alle ore 19 in Piazza Boccaccio a Certaldo.

Si raccoglieranno inoltre le adesioni per la manifestazione #dalleparoleaifatti del 8 dicembre a Roma promossa dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, la partenza sarà in autobus da Empoli al costo di 10€.

#ledonnenonsitoccano anche a Firenze

“Le donne non si toccano”. E’ questo lo slogan dell’iniziativa di tesseramento promossa per questo fine settimana dalla Lega per Salvini, che scende in piazza con i propri gazebo in tutta la Toscana. L’obiettivo è incontrare i cittadini e soprattutto le cittadine per affrontare il problema della sicurezza e parlare del nuovo decreto varato al proposito dal Governo, che punta a una intensificazione dei controlli e misure specifiche per i casi di maltrattamenti in famiglia e stalking.

L’appuntamento a Firenze è per sabato 17 novembre dalle 10 alle 13 in viale Fanti e domenica 18 con lo stesso orario in via Masaccio di fronte all’Esselunga.

L'evento a Castelfranco di Sotto

A Castelfranco di Sotto si terrà l'inaugurazione della sede della Lega e anche lì saranno consegnati spray alle donne.

Fonte: Ufficio stampa

