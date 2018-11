Lega, oltre 100 gazebo per l'iniziativa #ledonnenonsitoccano

Dopo il grande successo dell’iniziativa sulla sicurezza delle donne, Susanna Ceccardi, responsabile della Lega in Toscana, e Elena Vizzotto, responsabile delle politiche femminili regionale, rilanciano con una grande gazebata prevista per il 17 e 18 novembre. Prevista la partecipazione dell’On. Picchi, del Consigliere Regionale Alberti e del Segretario Provinciale Scipioni.

Elena Vizzotto: “La richiesta di sicurezza, soprattutto da parte delle donne, è forte in tutta la Toscana. La sinistra parla tanto di pari opportunità ma non si accorge che nelle nostre città a molte donne, in certi orari, è preclusa perfino la possibilità di muoversi liberamente. Per questo abbiamo deciso di sensibilizzare nuovamente l’opinione pubblica con questa grande iniziativa”

Susanna Ceccardi: “L’iniziativa dal titolo “#ledonnenonsitoccano” vedrà impegnati oltre 400 volontari della Lega in più di 100 postazioni nelle principali piazze della Toscana. Regaleremo uno spray anti-aggressione a tutte le donne che decideranno di sottoscrivere la nostra tessera da sostenitore per l’anno in corso. Ai gazebo saranno presenti anche i parlamentari toscani della Lega e i nostri consiglieri regionali. In questo modo rendiamo un servizio alla nostra comunità e, in barba ai sostenitori delle quote rosa, contiamo di avvicinare alla vita politica attiva tante donne che possono dare un contributo concreto al nostro Movimento.”

La Lega distribuirà spray al peperoncini

Sabato 17 e Domenica 18 la Lega si riunirà in 12 piazze della provincia di Siena per il tesseramento ed il lancio della campagna #ledonnenonsitoccano, iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne durante la quale verranno distribuiti, alle donne che si tessereranno, gli spray al peperoncino che in molti casi hanno scongiurato il consumarsi di violenze ai danni di donne indifese.

Il Commissario provinciale e Senatrice della Lega Tiziana Nisini, annuncia la sua presenza a tutti i gazebo programmati sul territorio. «Farò un tour ai gazebo di tutta la provincia per promuovere questa iniziativa che abbiamo preso a livello regionale con il commissario Susanna Ceccardi e con il gruppo politico femminile guidato da Elena Vizzotto. Purtroppo i reati contro le donne sono in aumento e vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica su questo allarmante fenomeno e vogliamo dare soprattutto alle donne uno strumento concreto di difesa quale può essere lo spray al peperoncino.» afferma la Senatrice leghista. «Voglio ringraziare i militanti che saranno impegnati in questo evento e mi auguro di vedere una bella partecipazione ai nostri gazebo da parte della gente comune. La Lega sarà sempre un presidio di difesa della donna e ci adoperiamo ogni giorno per incrementare il livello di sicurezza delle nostre città mettendo in campo, grazie al nostro Ministro dell'Interno Matteo Salvini, politiche che vedano destinare maggiori risorse di uomini e mezzi alle Forze dell'Ordine per contrastare questo tipo di fenomeni. Dobbiamo intervenire anche a livello legislativo per scongiurare che accadano fatti tragici sostanzialmente annunciati che invece potevano essere evitati.»

Per prendere visione degli indirizzi e degli orari dei gazebo presenti in provincia di Siena basta collegarsi al sito www.legatoscana.org ed entrare nella pagina dell'iniziativa pubblicizzata nella pagina iniziale del sito.

Questi gli orari della presenza della Senatrice Nisini ai gazebo provinciali.

SABATO 17

Cetona 9:00- 10:00

Torrita di Siena 10:50 - 12:00

Montalcino 13:00 - 14:00

Siena 14:40 - 15:40

Poggibonsi 16:30 - 17:30

DOMENICA 18

Rapolano Terme 09:30 - 10:10

Sinalunga 10:40 - 11:20

Montepulciano 12:00 - 12:30

Chianciano Terme 13:00 - 13:40

Colle di Val d’Elsa 16:00 - 17:00

La Lega a Calenzano

La Lega regalerà lo spray al peperoncino antiaggressione alle donne di Calenzano che decideranno di fare la tessera sostenitore della Lega. L'iniziativa, spiegano Daniele Baratti consigliere comunale e Nora Sardelli referente di Calenzano, si terrà sabato 17 Novembre, dalle 9,30 alle 12, nello spazio antistante la coop. “Saremo presenti con un banchino durante il quale le donne che decideranno di fare la tessera sostenitore della Lega saranno omaggiate dello spray al peperoncino antiaggressione.

Bisogna dare un messaggio forte alle nostre cittadine, ma anche cittadini, su un problema concreto che esiste ormai da anni in tutta Italia.

Lo spray potrà essere utilizzato dalle donne come deterrente in situazioni di particolare pericolo. Non è un rimedio che si sostituisce all'azione delle forze dell'ordine, le quali svolgono già, nelle loro possibilità, un ottimo lavoro, ma uno strumento che potrà garantire alle nostre cittadine un maggior senso di protezione.

Provare a garantire più sicurezza alle donne, concludono Baratti e Sardelli, deve essere un obiettivo perseguito da ogni forza politica.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana