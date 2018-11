Libri, alla San Giorgio presentazione de 'Il cobra sta fumando'

Continuano gli incontri del ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi”. Il prossimo incontro è previsto sabato 17 novembre alle 17 nella Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio, per la presentazione del libro "Il cobra sta fumando", una graphic novel di Matteo Matteucci accompagnata dalle schede storiche di Rinaldo Falcioni. Il volume è stato pubblicato nel 2018 dalla casa editrice Pendragon di Bologna. Insieme agli autori sarà presente Mario Pereira, figlio di Miguel Pereira, custode prima del cimitero brasiliano e poi del monumento votivo militare brasiliano di Pistoia.

Alternando graphic novel a schede storiche di approfondimento, “Il cobra sta fumando” narra le vicende di tre amici e un disegnatore che si mettono sulle tracce della Forza di spedizione brasiliana, la forza militare che nell'ultimo anno della Seconda guerra mondiale operò a fianco degli alleati sull'Appennino tosco-emiliano. Un racconto on the road che ripercorre per immagini, tra presente e passato, le tappe di una storia sconosciuta ai più che parla di guerra, di memoria e di libertà.

Il libro nasce dalla collaborazione di Matteo Matteucci, bolognese, autore di graphic novel e insegnante di discipline pittoriche, e Rinaldo Falcioni, dottore di ricerca in storia del pensiero politico e delle istituzioni politiche, collaboratore della casa editrice Il mulino e docente all'Università per l'educazione permanente degli adulti Primo Levi di Bologna, dove tiene corsi in cui affronta molteplici aspetti politici, sociali e militari della storia moderna e contemporanea.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

