Lottavano così come si gioca: incontro con Marco Boato

Nell’ambito della rassegna “Lottavano così come si gioca” che il Comune di Pistoia ha organizzato in occasione dei cinquanta anni dal 1968, periodo di grandi trasformazioni culturali e sociali non solo in Italia, sabato 17 novembre, alle ore 17, nell'aula magna di Uniser in via Pertini si svolgerà un incontro con Marco Boato, docente universitario e giornalista, già deputato e senatore e Marco Tarchi, politologo, professore ordinario alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze per riflettere su quel periodo ricco di progetti, di sogni, di fiducia nel futuro, ma anche difficile, contraddittorio e tumultuoso.

A distanza di cinquant’anni l'argomento sollecita un bisogno ancora attualissimo di capire quanto e come il Sessantotto abbia inciso sulla società di ieri e di oggi. A introdurre e coordinare l'appuntamento sarà Andrea Fusari. Porteranno il loro saluto un rappresentante dell'Amministrazione e il presidente di Uniser Alessandro Pagnini.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

