Malore alla guida, muore 67enne a Montemurlo

Alle 17.30 di oggi, giovedì 15 novembre, un incidente ha mietuto una vittima nel Pratese. A Montemurlo in via Scarpettini all'altezza di via Prato un uomo di 67 anni, Guido Vannucci, residente a Montale, ha avuto un malore e con la propria vettura ha urtato contro un'auto in sosta. L'uomo è stato prontamente soccorso ma è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia municipale di Montemurlo e la Croce d'oro di Maliseti Prato. I vigili stanno vagliando le testimonianze dell'automobilista che seguiva la macchina di Vanncci che sembrano confermare l'ipotesi del decesso avvenuto per malore. Per quanto accertato la sostituto procuratore, la dottoressa Dini, ha disposto la restituzione immediata della salma ai familiari. A Montemurlo già sabato scorso era avvenuto un fatto simile che aveva visto coinvolto un uomo di 92 anni, deceduto in seguito a malore in zona Guzzano javello.

