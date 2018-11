Natale a Villa Demidoff, due giornate speciali nel Parco di Pratolino

Babbo Natale vola con la slitta sul Colosso dell'Appennino. I suoi aiutanti e gli elfi escono dai nascondigli del Parco Mediceo di Pratolino, a Vaglia, con ingresso in via Fiorentina 276, per far rivivere sabato 24 e domenica 25 novembre 'Lo spirito del Natale': due giornate speciali, durante le quali, dalle 10 alle 17, sarà possibile visitare le restaurate Scuderie Medicee, che ospitano la mostra dei modelli lignei dei teatri medicei; intrattenersi presso i locali della Locanda tra gli stand con prodotti e manufatti creati nel territorio toscano: piante, vasi, addobbi, opere di artigianato, editoria, oggetti di carta forgiati a mano, profumi; partecipare su prenotazione, ai laboratori natalizi per adulti e bambini; ristorarsi a pranzo e con spuntini e merende di specialità stagionali, accompagnati anche dal vin brulè. Tra gli alberi, i prati, le meraviglie del Parco chi vuole potrà inoltarsi nel verde grazie alle passeggiate naturalistiche e le visite guidate.

Domenica 25 novembre dalle 14 alle 15.30 chi vuole potrà piantare i bulbi dei fiori preferiti dalla Principessa Marija Demidoff, che sbocceranno a Primavera. Non mancherà la colonna sonora e, alle 15, si esibirà il coro gospel 'The Pilgrims'.

'Lo spirito del Natale' al Parco Mediceo di Pratolino: Vaglia, via Fiorentina 276, sabato 24 e domenica 25 novembre. Ingresso libero e parcheggio gratuito di fronte all'ingresso. Servizio navetta per i disabili. Tutte le attività a partecipazione gratuita. Laboratori e visite guidate su prenotazione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

