Ospedale aperto e dottori clown al Santa Maria Annunziata

Domenica 18 novembre, presso il presidio Santa Maria Annunziata, sarà l’occasione per scoprire un ospedale diverso, forse come non lo si era mai visto, e passare una piacevole giornata.

A partire dalle ore 14.00 fino alle 18.30, infatti, gli intervenuti troveranno ad aspettarli numerosi “dottori clown” pronti ad intrattenere grandi e piccini. I professionisti di scena si prodigheranno per introdurre i presenti a spettacoli di musica, teatro, poesia e molto altro.

Dalle ore 16.00 circa, presso la sala d’attesa di cardiologia e ortopedia, si darà luogo inoltre alla premiazione dei partecipanti al concorso di disegno “Se io incontrassi il drago”, ispirato al libro per bambini “La Principessa Fuzia”. Interverrà l’autrice, Carlotta Filardi, la quale leggerà alcuni brani del libro.

Seguirà l’esibizione del coro di voci bianche “Fiori del Melograno”.

Un’occasione imperdibile, per vedere l’ospedale con occhi diversi e condividere questa

splendida iniziativa che perdura da oltre dieci anni.

L’evento è organizzato da Associazione Clowncare m’illumino d’immenso O.n.l.u.s, che cura il progetto di Clowncare nei reparti di pediatria, psichiatria, salaprelievi e emodialisii dell’Ospedale Santa Maria Annunziata; con il patrocinio di: AUSL Toscana centro, Comune di Bagno a Ripoli, Città Metropolitana di Firenze; in collaborazione con: AVO onlus, Rotary club Bagno a Ripoli, AVIS comunale Bagno a Ripoli, Accademia cinofila fiorentina, Fiori del Melograno, Museo Galileo - istituto e museo di storia della scienza.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli