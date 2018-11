Parcheggi gratis per favorire lo shopping natalizio

Parcheggi gratis dall’8 dicembre al 6 gennaio tutti i venerdì, sabato e domenica. Una scelta, quella dell’amministrazione comunale di Volterra, che va incontro alle esigenze degli esercenti e dei cittadini alle prese con lo shopping natalizio. «Il messaggio di fare acquisti nel centro di Volterra, anche se lentamente, si sta affermando ogni anno di più – spiega il sindaco Marco Buselli - Quest'anno, grazie anche alla ricostituzione del CCN il messaggio potrà essere ancor più forte e deciso».

«In accordo con l’assessore al bilancio Riccardo Fedeli – sottolinea l’assessore al turismo Gianni Baruffa - abbiamo deciso di rendere gratuiti i parcheggi tutti i week end a partire dall’8 dicembre. Recarsi in centro per gli acquisti sarà, così, più semplice. Quindi non solo le due ore gratis per i residenti con tagliando RV o ZTL, ma anche per i tanti turisti che nel mese di dicembre soprattutto nei ponti scelgono Volterra come meta per passare le festività. Quest'anno il Natale a Volterra sarà ancora più speciale, anche grazie al grande lavoro fatto dal CCN: siamo certi che rispetterà le aspettative di tutti».

«Un’occasione di shopping senza pensieri – aggiunge l’assessore al bilancio Fedeli - per agevolare quanti sceglieranno la nostra città per i loro acquisti e per vivere la città in modo totalmente rilassato»

