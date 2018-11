Passeggiata sulla via Francigena per la Mostra del tartufo bianco di San Miniato

L’Ecoistituto delle Cerbaie, grazie a un progetto legato all’Aggregazione Centro Sud della Via Francigena Toscana finanziato dalla Regione Toscana e promosso dal comune di Fucecchio (Capofila), ha programmato nel periodo Agosto - Novembre 2018 una serie di iniziative volte alla conoscenza, promozione e valorizzazione di questo tratto della Via Francigena.

Per il Comune di San Miniato, in occasione della “48° Mostra mercato nazionale del tartufo bianco di San Miniato”, Sabato 17 novembre dalle 9.00 alle 12.00 è in programma una passeggiata storico naturalistica da San Genesio a Piazza del Seminario lungo la variante della Via Francigena (Ca. 5 Km) e dalle 12.00 alle 13.00 ci sarà, nel “Salotto del Tartufo”, l’incontro su “Le risorse storiche e ambientali lungo la Francigena che attraversa il nostro territorio”