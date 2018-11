Scappa per evitare il controllo, arrestato per spaccio

Nel pomeriggio di ieri, 14 novembre, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne, in possesso della cittadinanza italiana e senegalese. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, attuati in collaborazione con i militari dell’Esercito nell’ambito dell’operazione 'Strade Sicure', il soggetto è stato notato nell’atto di cedere, a un tossicodipendente del luogo, un grammo di marijuana. Vistosi scoperto, ha tentato la fuga dopo aver spintonato un militare, venendo bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Nel corso della perquisizione personale eseguita a suo carico, sono stati rinvenuti, occultati nelle parti intime, ulteriori involucri di analoga sostanza, per un peso complessivo di circa 8 grammi, nonché’ denaro contante pari a euro 65,00, somma ritenuta provento dell’illecita attività e sottoposta a sequestro, unitamente alla sostanza stupefacente. L’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto per mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.

Tutte le notizie di Pontedera