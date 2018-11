Il Soroptimist Valdarno Inferiore a cena per sostenere l'associazione "Nel sorriso di Valeria"

Il Soroptimist Valdarno Inferiore organizza per il 6 dicembre 2018 presso il Ristorante "Villa Sonnino" in San Miniato, località Castelvecchio, una cena a favore dell'Associazione "Nel sorriso di Valeria" al fine di finanziare una borsa di studio da destinare a ragazze meritevoli per aiutarle a realizzare il loro percorso di studi.

La serata prevede, la partecipazione della scuola DP Dance Performance diretta dall'attore Lorenzo Degl'Innocenti che, con i suoi allievi, presenterà la vita e la storia della poetessa Alfonsina Storni e darà voce alle donne attraverso la lettura di poesie di altre autrici di fama internazionale.

L'iniziativa si inserisce nel quadro degli eventi che il Soroptimist International dedica ogni anno alla promozione e tutela delle donne in ambito lavorativo e sociale in genere ed alla violenza contro le donne.

Il Soroptimist International è un'organizzazione senza fine di lucro, di service clubs, che riunisce donne con elevata qualificazione in ambito lavorativo ed opera attraverso progetti diretti all'avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti umani, l'accettazione delle diversità, lo sviluppo e la pace.

