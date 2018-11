Storie per bambini in biblioteca e non solo a Dicomano

Ci sono “Storie per bambini di tutte le età” in biblioteca comunale e non solo, a Dicomano. Torna infatti il ciclo “C'era e non c'era...”, alla terza edizione, organizzato dal Comune. Quattro appuntamenti - 9, 15, 29 dicembre e 4 gennaio - con laboratori e attività per i più piccoli.

Ma già da sabato prossimo, 17 novembre, alle 10, con “Acquerelliamo?” bambini e ragazzi (9-13 anni) potranno imparare le tecniche dell’acquerello e colorare, giocare e divertirsi: il laboratorio a cura di Saro Caltabiano sarà ripetuto il 24 novembre e l'1 e l'8 dicembre.

“C'era e non c'era...” comincia domenica 9 dicembre con “Il Rigiocattolo diventa Liberatto” agli Ex Macelli alle ore 17 (per bambini 5-11 anni): laboratorio di arte, musica e movimento a cura di AntigonArt. Sabato 15 dicembre alle 10,30 alla biblioteca comunale (per bambini 2-6 anni) si terrà il laboratorio “Il piccolo Babbo Natale e altre storie” a cura di Eda. Sabato 29 dicembre, sempre in biblioteca, dalle 10 alle 12, i bambini (6-11 anni) imparano l'inglese nel laboratorio “Crowns for all my friends on News Year's Eve”, a cura di Tania Capecchi. E venerdì 4 gennaio, alle 16,30, si aspetta la befana col laboratorio di canti e balli “La Befana, la Vecchia, la Baba-jaga” (6-10 anni), a cura di Eda.

L'ingresso è libero.

Fonte: Ufficio stampa

