Serata di gala e raccolta fondi per il progetto Nutrition, “Al Maggio per l’A.T.T.”

A Firenze torna in scena la solidarietà: sabato 17 novembre il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ospiterà la serata di gala “Al Maggio per l’A.T.T.”, evento all’insegna della musica finalizzato a raccogliere fondi per la realizzazione del progetto Nutrition Clinic dell’Associazione Tumori Toscana. L’iniziativa consiste nell’inserimento della figura di un nutrizionista al fine di garantire ai pazienti, seguiti a domicilio, un approccio personalizzato al trattamento dei problemi nutrizionali.

Patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze, l’evento quest’anno prevede un programma davvero speciale: alle ore 20 il pubblico potrà infatti assistere a “La Pietà” per soli e orchestra, prima esecuzione assoluta nella nuova versione sinfonica, di Nicola Piovani, che sarà anche sul podio come direttore con le voci di Amii Stewart, del sopranoMaria Rita Combattelli e di Gigi Proietti. Seguirà Buffet Dinner allestito nel foyer del Teatro.

“Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra l'Associazione Tumori Toscana ed il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che si rafforza anno dopo anno – dichiara il Presidente dell’A.T.T. Giuseppe Spinelli -. Con questa serata speciale presenteremo il progetto della nutrizione domiciliare che rappresenta un tassello importante del progetto globale Mai Soli con cui vogliamo offrire delle risposte concrete ai reali bisogni, in modo che nessun malato di tumore debba mai sentirsi solo”.

“Il nostro obiettivo è migliorare la qualità di vita dei malati di cancro che curiamo gratuitamente a domicilio, e ancora una volta– conclude Spinelli –tutti i fiorentini in particolare e i toscani in generale ci hanno dimostrato il loro affetto facendo registrare il sold out per questa bellissima iniziativa”.

L’evento, organizzato da Enic Meetings&Events, si avvale del prezioso contributo di Witapp e Oticon e di Banca Ifigest, Fondazione Biagioni Borgogni, Bottega spa, Castelli del Grevepesa, Confesercenti Firenze, Gerist Ricevimenti, Gianni Ugolini Photographer. RTV38 e Radio Toscana sono media partener della serata.

Si ringrazia il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per l’ospitalità e la collaborazione.

Si ringraziano per la collaborazione: Blackfin, Dolce Emporio, Enoteca Pinchiorri, Ferragamo Parfums, Gianni Ugolini Photographer, Hotel Gabbia d’Oro Verona, Moleria Locchi, Nashi Argan, Officina Santa Maria Novella, Teatro del Maggio e tutti gli altri sostenitori.

Fonte: Ufficio stampa

