Terre di Presepi a San Miniato. Creato per la Mostra il personaggio del 'Tartufaio'

Il presepe parla toscano, San Miniato e Terre di Presepi diventano come San Gregorio Armeno, ed ecco un nuovo personaggio per il presepe: il Tartufaio. È quanto hanno prodotto la fondazione San Miniato Promozione e il coordinamento delle cento città di Terre di Presepi e sarà mostrato per la prima volta sabato 17 novembre nella città toscana in occasione della presentazione nazionale e del primo corteo della Natività nel quale sfileranno insieme quattordici presepi viventi.

Il personaggio del tartufaio è stato realizzato e pitturato a mano da Arte Barsanti di Bagni di Lucca, tra i più noti figurinai italiani, e incarna con sé la tradizione di più generazioni e quelle di una valle, la Garfagnana, che ha creato alla fine del settecento i personaggi in gesso, e poi diffusi attraverso i flussi emigratori nei presepi di tutto il mondo. I territori dei comuni di Pescaglia, Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, Barga e Borgo a Mozzano rappresentano infatti luoghi del cuore dei presepisti italiani per le loro produzioni di qualità di ieri e di oggi.

Per Delio Fiordispina, presidente di San Miniato Promozione, "il personaggio del tartufaio non è solo una statuina del presepe ma rappresenta memoria, storia e attualità di tanti territori italiani, comunità montane e famiglie che si possono ritrovare nella figurina che abbiamo prodotto. Per la sua realizzazione abbiamo fornito come modello il monumento al tartufo più grosso del mondo che rappresenta

il tartufaio Bego e il cane Parigi. Essi nel 1954 trovarono una pepita di 2520 grammi, donata al presidente degli Stati Uniti d'America".

Per Fabrizio Mandorlini, coordinatore di Terre di Presepi, "raccontare il presepe inserendo personaggi del nostro tempo ci stimola ancora di più a capire quale è il ruolo di ognuno di noi nel presepe, dove siamo e quale cammino vogliamo fare. Il tartufaio vuol essere l'inizio di una produzione di personaggi del presepe che parlino all'uomo di oggi. La presentazione nazionale dei nuovi presepi delle città di Terre di Presepi del Natale 2018 a San Miniato ha permesso di aprire questo percorso. Terre di Presepi muove ogni anno più di un milione di visitatori e dal 2017 ha introdotto la Credenziale del presepista pellegrino dando vita a una vera e propria via di pellegrinaggio attraverso i presepi italiani".

Fonte: San Miniato Promozione - Uffucio Stampa

