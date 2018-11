Tutto pronto per un fine settimana con tartufo fresco e prodotti enogastronomici

Borgo profuma di tartufo. Sabato e domenica per le vie del centro storico si tiene la 23esima Mostra del Mercato del Tartufo Bianco e Nero e prodotti tipici mugellani e regionali: un fine settimana con tartufo fresco e prodotti enogastronomici locali, toscani e romagnoli, di Acqualagna, Norcia e di altre zone dell’Umbria. E non mancherà l'animazione.

Ancora, nel fine settimana in Mugello, mostre e incontri culturali, attività per bambini, musica e...

In primo piano

18 e 19/11 - 23° MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO

Borgo San Lorenzo, centro storico

Tradizionale fiera dedicata al prezioso tubero e ai suoi derivati ma anche tanti prodotti tipici locali e regionali.

Sabato 17/11 ore 9,30 apertura stand; ore 16 concerto del cantastorie Francesco “Baba Fuligni” e Iacopo “Iuzzo”Landi; ore 20 chiusura stand. Domenica 18/11 ore 9,00 apertura mercato enogastronomico e cibo da strada; ore 10,30 e 15,30 dimostrazione di ricerca di tartufi con cani addestrati in Piazza Dante; ore 16 lezioni aperte a cura dell'Orto Botanico di firenze su piante alimentari spontanee e piante velenose; ore 20 chiusura stand.

Info: 055 849661 - www.tartufaimugello.it

17 e 18/11 - MOSTRA FOTOGRAFICA SU LUIGI CALAMAI

Scarperia e San Piero, Scarperia, Autodromo del Mugello

Mostra fotografica itinerante in memoria di Luigi Calamai, borghigiano, campione italiano ed europeo Alfasud. Nella circostanza sarà anche presentato un libro sullo scomparso pilota mugellano.

Info: 055 8499111 – www.mugellocircuit.it

Visite guidate, mostre

dal 17/11 al 1/12 - FUKUSHIMA IS MY NAME...IS YOUR NAME

Barberino di Mugello, Sala Palazzo Pretorio

Alessandro Niccolai presenta alcuni scatti realizzati dopo il disastro occorso alla centrale nucleare di Fukushima ed alle zone limitrofe.

Info: www.comunebarberino.it

dal 17 al 25/11 - GeneriAMO CambiaMENTI 5

Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi

Eventi per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, scultura, pittura, fotografia, letteratura, testimonianze e musica.

17/11 dalle 16,30: inaugurazione della mostra di pittura "Donna A come Amore" di Rita Sabelli che resterà aperta con ingresso gratuito nei giorni 17-18-24-25 novembre. Sarà possibile ammirare la scultura "Libera” di Tiziana Salvatici, donata al Comune. A seguire la presentazione del libro Nonostante te di Lorella Carli a cura del Book Club “Lettinsieme” e un intermezzo musicale a cura del Duo Parsifal, con musiche di Mozart e Campagnoli. Ingresso libero.

Info: www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

fino al 17/11 - MOSTRA DI PITTURA DI MARTA MOROLLI

Borgo San Lorenzo, Palazzo Comunale

Personale di Marta Morolli: pannelli ad olio su cartone che celebrano la fine della Grande Guerra ricordando i caduti e le loro famiglie.

Info: www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

18/11 – MOSTRA LA GRANDE GUERRA , presentazione libro, musica e poesia

Vicchio, loc. Vespignano, Museo Casa di Giotto – ore 16

Presentazione del libro "Frammenti della Grande Guerra" di Elisa Fiorelli e con intervento di Fabrizio Scheggi - Musica e poesia con Alfredo Vestrini, Maurizio Bargoni e Federica Fabbri

Fino al 25/11- LA GRANDE GUERRA. Mostra di cimeli e foto al Museo.

Info: 329 9293044 - 348 9172065 - www.dalleterredigiottoedellangelico.it

fino al 25/11 - “COLORE E MATERIA” (acquerelli, mosaici, forme)

Dicomano, Palazzo Comunale

Presso la sala espositiva del municipio mostra di acquerelli di Daniele Passiatore e di mosaici e sculture di Carlo Tesori. Visitabile nei giornali feriari in orario aperura uffici comunali e del Museo Archeologico, il sabato ore 9-12.30, 15-19, 21-22.30, domenica ore 10-12 e16-18.

Info: www.comune.dicomano.fi.it

fino al 30/11 - A 100 ANNI DALLA FINE DELLA GRANDE GUERRA

Scarperia e San Piero, Scarperia, Palazzo dei Vicari

La mostra dei ricordi dai campi di battaglia (fotografie, documenti ed oggettistica) a 100 anni dalla fine della Grande Guerra. Anche due conferenze, sabato 10 novembre e sabato 17 novembre.

Visitabile tutti i giorni ore 9-18.

Info: www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

fino al 7/12 - LE FOSSE DI KIROV

Scarperia e San Piero - Palazzo dei Vicari, Scarperia

Esposizione degli effetti personali ed equipaggiamenti dei militari della Seconda Guerra Mondiale recuperati durante le campagne di scavo 2017 e 2018 in Russia. La mostra è aperta: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10-13; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 18.

Info: www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

fino al 11/01 - VOLAMMO DAVVERO in direzione ostinata e contraria

Scarperia e San Piero, loc. La Torre, Atelier “Elisa Marianini”

Mostra d'arte di Elisa Marianini: un viaggio pittorico nell’universo poetico di Fabrizio De Andrè. Inaugurazione domenica 16 settembre ore 17.

Info: www.elisamarianini.it

Teatro e musica

16/11 - MAGGIO METROPOLITANO A BORGO SAN LORENZO

Borgo San Lorenzo, Teatro Giotto- ore 21,15

I solisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino impegnati nell’esecuzione dei Liebeslieder-Walzer op. 52 di Johannes Brahms. . Il concerto fa parte della rassegna “Maggio Metropolitano”, organizzata dal Maggio Musicale Fiorentino e finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Info: 055 8457197 - www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

17/11 - “GOOD-BYE MR NIGHTINGALE”

Barberino di Mugello, Teatro Corsini - ore 21

Angela Torriani Evangelisti e Gianluigi Tosto, accompagnati in scena dai partecipanti al laboratorio che precederà lo spettacolo, esplorano l’opera di Tabucchi in un viaggio tra teatro, danza e letteratura.

Info: 055 331449 – 328 6506698 - www.catalyst.it

18/11 - MAGGIO METROPOLITANO A VICCHIO

Vicchio, Teatro Giotto – ore 17

Cantanti e Pianisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino saranno impegnati in Celebri Arie d’Opera. Spettacolo gratuito per il pubblico fino ad esaurimento posti.

Info: www.teatrogiotto.it

Bambini

17/11 - A SUON DI MUSICA

Borgo San Lorenzo, Biblioteca Comunale - ore 16,30

Laboratorio artistico-espressivo per bambini intitolato A suon di musica, condotto dall’Associazione AntigonArt . I bambini saranno invitati a farsi ispirare dalla musica nel tracciare le prime linee di quella che poi diventerà una creazione collettiva originale, in piena libertà e fantasia. Età consigliata 3-6 anni. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazione: 055 8457197 - www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

17/11 - C'ERA E NON ...C'ERA 2018/2019

Dicomano, Biblioteca comunale

Laboratorio di acquerello a cura di Saro Caltabiano. Per ragazzi dai 9 ai 13 anni.

Info: 055 8385408 – www.comune.dicomano.fi.it

Appuntamenti culturali

fino al 7/12 - SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO: INCONTRI IN CITTA'

Nelle biblioteche comunali ciclo di incontri con scrittori di origine albanese, rumena, maghrebina e storie di diversi Paesi.

Info: www.uc-mugello.fi.it

17/11 - FIESOLE LONGOBARDA

Dicomano, Sala del Consiglio – ore 17

Il Gruppo Archeologico dicomanese presenta la conferenza " Fiesole Longobarda" relatore Dott. Marco de Marco, conservatore museale Musei di Fiesole.

Info: www.comune.dicomano.fi.it

17/11 - INCONTRO con Elide Ceragioli

Borgo San Lorenzo, Biblioteca comunale – ore 17

Un invito a tutti gli amanti del bello: la scrittrice toscana sarà presente per dialogare con i partecipanti e autografare con dedica i suoi nuovi libri. Conducono Giuseppe Cuminatto e Marco Boni.

Info: 055 8457197 – www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

17 e 24/11 e 1/12 - LEZIONI DI SCRITTURA CREATIVA

Vicchio, Biblioteca comunale – dalle 10 alle 12

Laboratorio di scrittura creativa con Simona Baldanzi in Biblioteca dove saranno fatte scontrare parole e incontrare persone per ricostruire la nostra storia, le storie che diventano di tutti. Il laboratorio, gratuito, prevede un massimo di 15 partecipanti.

Info: www.comune.vicchio.fi.it

18/11 - XIII GIORNATA DELLA STORIA “La messa in scena della Storia”

Scarperia e San Piero, Scarperia, Palazzo dei Vicari – ore 16,30

Presso l’Archivio Storico Preunitario ed il Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari, visita animata seguita da una scenetta teatrale ad opera della “Compagnia di Bindaccio”: rappresentazione di un processo in costumi d’epoca, con testimoni ed avvocati. Evento gratuito.

Info: 055 8468165 – www.prolocoscarperia.it

Escursioni

18/11 - TREKKING VALLE DELL'INFERNO

Firenzuola, Badia di Moscheta - ore 10

Escursione di 10 km, difficoltà facile, con guida abilitata nel Canyon di Moscheta formato dal torrente Rovigo, un angolo tra i più selvaggi e meglio conservati dell’intero Appennino. Pranzo a sacco.

Info: 339 8127890 - www.trekkingmugello.com

Mercatini

18/11 - FIERA DI GALLIANO

Barberno Mugello, Galliano

“Galliano in festa”..tanto divertimento, piccoli stand gastronomici e un mercatino delle Curiosità in piazza. Un momento di festa, tradizione e solidarietà.

Info: www.comunebarberino.it

