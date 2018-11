USL Toscana sud est e sindacati, accordo sull'erogazione della produttività

Ieri, 14 novembre, è stata firmata un’importante intesa sull’erogazione della produttività per il personale dell’USL Toscana sud est per l'anno 2019.

Un lungo e complicato lavoro di trattativa con l'Azienda ci ha portati a concludere un accordo che mette in garanzia l'erogazione delle quote di acconto sulla produttività per tutto il personale, cosa che, trattandosi di quote variabili, non era affatto scontata...

Altra significativa intesa è stata raggiunta sulla mobilità esterna, che sarà gestita in due modalità: una riguarderà il personale specialistico, per il quale sarà previsto un colloquio con giudizio di idoneità; l'altra interesserà tutto il restante personale, per il quale sarà stilata una graduatoria in base a requisiti generali (es. anzianità).

E’ stato inoltre sottoscritto un regolamento aziendale sull'accesso agevolato alla mensa per tutto il personale in servizio, mantenendo anche la possibilità di fruizione per i lavoratori e le lavoratrici di Ditte e Cooperative esterne che operano per l’USL Toscana sud est, nonché per terzi soggetti purché in relazione con l'attività tecnico/sanitaria/assistenziale erogata.

Nella stessa tornata di trattativa abbiamo appreso con favore la comunicazione di riavvio delle procedure di arruolamento del personale, del quale, come ben sanno i cittadini e i lavoratori, c'e' urgente bisogno…

La FP CGIL di Arezzo, Grosseto e Siena ringrazia lavoratrici e lavoratori, delegati, RSU che quotidianamente ci supportano, per il costante impegno e gli importanti risultati raggiunti.

FP CGIL Arezzo, Grosseto e Siena USL Toscana sud est

