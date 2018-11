Agrichef Pistoia, al via il corso sulla tradizione toscana

Parte lunedì 19 novembre il secondo corso per Agrichef della Toscana, che si terrà a Pistoia, tra Larciano ed il capoluogo. Al corso parteciperanno titolari e collaboratori degli agriturismi della rete Campagna Amica-Terranostra ed ha l’obiettivo non solo di formare chef abili ai fornelli, ma una figura professionale completa, esperta in marketing e comunicazione, in grado di raccontare ad un cliente sempre più attento ed esigente la storia di un prodotto e la cultura del territorio che lo ha fatto nascere. Quindi la tradizione agroalimentare pistoiese e toscana saranno al centro delle lezioni che vedranno tra i docenti Diego Scaramuzza primo agrichef d’Italia e presidente nazionale di Terranostra, Francesca Buonagurelli, primo agrichef toscana, titolare dell’agriturismo Al Benefizio di Barga (Lu) e Simone Ferri Graziani, vice-presidente nazionale di Terranostra e agrichef. Al corso interverrà anche Antonio De Amicis, segretario nazionale di Terranostra. Sono 18 i cuochi contadini che affineranno le proprie competenze, seguendo le lezioni che si terranno a Larciano, presso l’agriturismo Il Ghianda che si trova sul Montalbano, nella frazione Cecina. Una località immersa negli uliveti pistoiesi, ed infatti uno dei protagonisti del corso sarà l’olio nuovo. Farina di castagne, selvaggina, formaggi saranno gli ingredienti degli agrichef, che tra le altre cose apprenderanno elementi della cucina gluten free, tra i docenti anche esperti dell’Aic (Associazione italiana celiachia).

L'evento rientra nell'ambito del progetto targato Coldiretti Pistoia, col contributo della Camera di Commercio di Pistoia, 'La tradizione agroalimentare pistoiese: di qualità e...senza glutine'. Il corso si concluderà il 21 novembre con la consegna dei diplomi.

Fonte: Coldiretti Pistoia

Tutte le notizie di Pistoia