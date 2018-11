Anas acquisisce tre importanti arterie a Volterra. Buselli: "Ora metterle in sicurezza"

553 km di strade ex statali, riclassificate come strade di interesse nazionale, trasferite da oggi alla gestione di Anas (Gruppo FS Italiane). Si tratta di arterie che erano state declassate a partire dal 2001 nell’ambito del decentramento amministrativo e gestite fino a oggi da 16 diversi Enti. I verbali firmati oggi con l’Agenzia del Demanio e tutti gli Enti coinvolti concludono l’iter di riclassificazione avviato nell’agosto 2017 con l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni per la revisione delle reti di 11 Regioni, per circa 3.500 km di strade, e proseguito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018 Tra le strade interessate dal provvedimento figurano la sr68, la sr 439 e la 439 dir. «Ci siamo - dichiara Massimo Fidi, assessore alla viabilità del Comune di Volterra -, il passaggio ad Anas della SR 439, della 439 dir e della SR 68 è fatto, come l'assessore Vincenzo Ceccarelli ci aveva assicurato». «Adesso è necessario che il dossier inviato dal Comune di Volterra alla Regione Toscana, che si è fatta tramite con Anas, venga analizzato punto per punto – aggiunge il sindaco Marco Buselli - e che contestualmente si metta mano alle priorità oggettive già rappresentate dal territorio ai fini della messa in sicurezza di queste arterie fondamentali». Il sindaco ha già preso contatto con il dirigente responsabile Area Compartimentale Toscana, Antonio Scalamandrè.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

