Black Weekend, ricchi premi in sorte a chi fa shopping nell'Empolese Valdelsa

Torna il Black Weekend presentato da Tinghi Motors Empoli in collaborazione con Confesercenti Empolese Valdelsa e l'associazione Amici di Elia onlus. Il funzionamento è molto semplice, come spiega Enrico Ammirati, Brand Manager di Tinghi Motors: con qualsiasi acquisto nei negozi aderenti all'iniziativa di sabato 24 (oltre 500 attività commerciali), sarà possibile mostrare lo scontrino fiscale in uno dei tre stand Tinghi Motors di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino. In palio premi del comparto elettronica (auricolari bluetooth, power bank, phon da viaggio, casse wi-fi e molto altro), che saranno donati dopo la verifica dei numeri vincenti.

Inoltre nella tre giorni da venerdì 23 a domenica 25 novembre, coloro i quali si recheranno a informarsi sull'acquisto di una Renault Clio o Kadjar verranno inseriti in una lista di nominativi per il sorteggio di venti fortunati di un assegno da 500 euro spendibile entro il 31 dicembre da spendere come ulteriore sconto sull'acquisto del mezzo.

La formula del Black Weekend replica il successo dello scorso anno, sperando di 'smuovere' i consumi al momento fermi anche per l'attesa dello shopping natalizio, come afferma Lapo Cantini di Confesercenti. Ilaria Scarselli, presidente dell'associazione di categoria del circondario, afferma: "Le sinergie rendono più forte la presenza del territorio e noi uniamo 11 comuni. Per le imprese al momento è un momento difficile per la situazione economica e per il meteo che non permette ricambi nel settore abbigliamento".

Cristina Morelli, della onlus Amici di Elia, ha invece affermato: "Sarà possibile dedicare delle offerte per il centro educativo che inaugurerà a San Miniato per la riabilitazione dei piccoli affetti da paralisi cerebrale infantile. Sarà possibile 'regalare' terapie ai giovani disagiati".

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa