Consiglio comunale a Empoli, si parla di piano urbanistico

Il Consiglio Comunale di Empoli si riunirà in seduta straordinaria lunedì 19 novembre 2018 alle ore 9.00, con proseguimento alle 21, nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta sarà presieduta dal Presidente Roberto Bagnoli.

Qualora la trattazione degli argomenti non fosse esaurita, la seduta è aggiornata alle del giorno dopo, martedì 20 novembre.

Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta in streaming video al link Diretta Video

Questi gli argomenti all'ordine del giorno

1 - Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2 - Piano Urbanistico Attuativo Scheda norma 9.1 del regolamento urbanistico. art. 111 della legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. adozione

3 - Variante al Piano Strutturale e al regolamento urbanistico relativa alle Aree produttive. Esame delle osservazioni e approvazione definitiva, con contestuale adozione delle previsioni di nuova introduzione in variante allo strumento adottato.

4 - Variante al Piano comunale di classificazione acustica (pcca). Esame osservazioni e approvazione definitiva .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli