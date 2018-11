Contro gli sfratti, in pubblicazione il bando contributi a Santa Maria a Monte

Si rende noto che dal giorno lunedì 12 novembre, sarà in pubblicazione all’Albo online del Comune e consultabile sul sito www.comune.santamariaamonte.pi.it, il bando Contributi prevenzione sfratti per morosità – anno 2018. È possibile presentare domanda presso l’Ufficio Politiche abitative o consegnarla all’ Ufficio Protocollo nei giorni di apertura al pubblico.

«Il contributo è un’opportunità – dice il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Manuela Del Grande – per andare incontro alle esigenze delle famiglie che, sempre più numerose, si trovano in difficoltà a causa dei cambiamenti delle condizioni socio-economiche. Al tempo stesso, serve a tutelare i proprietari delle case che, pur continuando a pagare le tasse, non hanno percepito gli affitti».E’ importante presentare la domanda il prima possibile perché i fondi sono gestiti a livello provinciale e con la modalità operativa “a sportello”. Le domande verranno valutate secondo l’ordine cronologico di protocollazione, e ai fini della loro validità si prenderà in esame la data del protocollo della domanda completa di tutta la documentazione necessaria e secondo un criterio di priorità correlato al maggior rischio di esclusione abitativa.

Il contributo previsto potrà arrivare al massimo di 8mila euro e verrà erogato direttamente ai proprietari che interromperanno formalmente la procedura di sfratto prima della convalida, o comunque prima della sua esecuzione, e quindi proseguiranno con il contratto di locazione in essere o ne stipuleranno uno nuovo.

È stata inoltre prevista la possibilità di ottenere come contributo massimo Euro 1.500,00 euro per il passaggio da “casa” a “casa”, nel caso in cui il proprietario non interrompa la procedura di sfratto.

Per informazioni in merito contattare l’Ufficio Politiche sociali e abitative al numero 0587/261621.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

