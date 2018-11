Enars Ballet, 40 anni insieme: la targa a Montelupo

Giovedì 15 novembre, nella prestigiosa cornice della sala consiliare del comune di Montelupo Fiorentino, l'amministrazione comunale ha tenuto a celebrare con un evento appositamente dedicato, i quaranta anni di attività di Enars Dans School, la scuola di danza cittadina più longeva.

Nel corso della serata il sindaco Paolo Masetti, il vice sindaco Lorenzo Nesi e l'assessore all'associazionismo Simone Focardi hanno ringraziato tutte le volontarie che mandano avanti con grande dedizione e sacrificio la scuola per la grande valenza formativa e sociale che l'attività di Enars porta avanti.

Barbara Mensi, direttrice artistica della scuola dal 2010, professionista preparatissima forgiatasi nella prestigiosa compagnia opus Ballet di Firenze , ha invece illustrato l'attività della scuola stessa , che si trova in via Baccio Sinibaldi 31 , in pieno centro di Montelupo Fiorentino e che vanta una succursale in via Salani 14 a Limite sull'Arno e che spazia dalla Danza Classica alla Moderna fino ad arrivare all'Hip-Hop e allo studio di Teatro e Musica , avvalendosi di istruttori altamente qualificati e dall'alto profilo professionale come Benedetta Ghiglia, Danila De Vivo, Camilla Baccini e Guillermo Carbajal.

La Direttrice ha giustamente voluto rimarcare i successi artistici che la scuola stessa ha ottenuto con le proprie allieve in varie manifestazioni, citiamo Firenze&Danza, Opus Ballet, Sfida tra Talenti al teatro Brancaccio a Roma, con selezioni superate dal gruppo Hip Hop al famoso talent show Italian's got Talent e ringraziare tutti coloro che in questo lungo percorso durato quaranta anni, hanno contribuito a dar lustro all'associazione, con il compianto fondatore Ido Bagnoli in primis.

Tutti quanti gli intervenuti hanno apprezzato tantissimo questo bel gesto, riconoscimento meritato per un traguardo così importante e che ci auguriamo possa essere di auspicio per altri quarant'anni di attività.

Fonte: Enars Ballet

