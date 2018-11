Imprenditori e professionisti 'responsabili': giornata di studi alla Villa medicea di Artimino

Per festeggiare i 25 anni di attività dell’Associazione Toscana Ricerca e Studio ARTES dedicati a promuovere la formazione di eccellenza, torna l’appuntamento autunnale con la giornata di studi sull'etica del lavoro di “Artes et Ethica” alla Villa Medicea di Artimino, sabato 17 novembre dalle 9,30.

Imprenditori, manager e professionisti si ritrovano per riflettere sulla formazione dei leader nel mondo del lavoro. Nella giornata dal titolo “Leader responsabili. Sfide formative per il bene comune” parleranno di formazione dei leader: dalle business school internazionali alla formazione in azienda, che posto viene riservato alle scelte responsabili, rispettose della centralità della persona umana verso una società in cui è fondamentale il bene comune? Che posto ha la formazione all’etica di chi è responsabile delle scelte e delle direzioni di un’impresa?

Dopo il saluto del presidente di Artes Massimo Maria Marianeschi, del sindaco di Prato Matteo Biffoni e del direttore di Artes Giorgio Fozzati, interverranno – tra gli altri – Annamaria Di Fabio (professore ordinario di psicologia del lavoro e delle organizzazioni all’Università degli Studi di Firenze), Andrea Iovene (project manager per progetti di formazione e ricerca e per il Job Placement Office e docente di IPE Business School), Simone Bettini (presidente di Rosss Spa), Dario Nistri (General Manager di Exenia) ed Emanuela Biffoli (presidente dell’omonimo marchio fiorentino di accessori moda).

Saranno analizzati due case study: il primo sarà su “Thales Italia” della multinazionale Thales, uno dei leader mondiali dell’elettronica specializzata nell’aerospaziale, nella difesa nella sicurezza e nel trasporto terreste, con la presenza del consigliere di amministrazione Fabrizio Monsani.

Il secondo si concentrerà su SMIC, una delle fonderie leader per la produzione di semiconduttori nel mondo e la più grande e avanzata fonderia della Cina continentale. È stata protagonista di un management buyout in Abruzzo nel 2013 che ha salvato 1600 posti di lavoro. Presente Sergio Galbiati, Vice Chairman di LFoundry e Senior Vice President SMIC.

Nel corso della giornata, il project manager di Eyee Luca Taddei presenterà il progetto europeo Erasmus + EYEE - Ethics and Young Entrepreneurs in Europe e premierà la migliore idea di impresa etica EYE 2018, vincitrice tra le proposte degli studenti di Prato, Firenze e Scandicci che hanno partecipato all’edizione di Eye 2017/2018.

Modera la giornata il giornalista Giuseppe Mascambruno.

