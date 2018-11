l vicepresidente del parlamento europeo Castaldo e il capogruppo Efdd Laura Agea a Firenze

Si è svolta stamani nella sala Affreschi di palazzo Panciatichi a Firenze la presentazione dello studio Agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.

All’evento, tra gli altri, hanno preso parte il vice presidente del parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo; il capogruppo dell’Efdd Laura Agea; il parlamentare europeo del M5S, Dario Tamburrano; il presidente del gruppo consiliare del M5S Toscana, Giacomo Giannarelli.

Quello presentato a Firenze è un report legislativo oggetto di discussione in parlamento europeo, uno studio finalizzato a migliorare la qualità della vita dei lavoratori.

L’impegno del Movimento 5 stelle, in Italia così come in Europa, è mirato alla tutela dei cittadini e, in questo caso, della loro salute.

La giornata è proseguita nel pomeriggio tra le province di Prato e Pisa con focus sulle aziende che fanno grande il settore tessile e conciario toscano e italiano. Domani sarà la volta dell’area lucchese con diversi incontri previsti in quello che è il distretto cartario per eccellenza. Infine, il tour dei parlamentari europei e dei consiglieri regionali del 5 stelle (alle tappe di Pisa e Lucca prenderanno parte anche Irene Galletti e Gabriele Bianchi) si chiuderà a Massa il pomeriggio di sabato alle 16.

Fonte: Area Comunicazione M5S - Regione Toscana

