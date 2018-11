L'educatore ai domiciliari, seminario Fp Cgil domani a Firenze. Tra gli ospiti Stefania Saccardi

Firenze, Teatro Affratellamento (via Orsini), domani sabato 17 novembre: la Fp Cgil Firenze organizza il seminario “L'educatore ai domiciliari. Il servizio educativo domiciliare e territoriale con le infanzie, le adolescenze e le famiglie. Esperienze, riflessioni e nuove prospettive”. Oltre a educatori di vario genere, interverranno l’assessore regionale Stefania Saccardi, Enrico Panzi (Sds) e Marco Paolicchi (Legacoop)

Da un'idea nata quasi per caso, tra i commenti a un post nel gruppo facebook “Educatori domiciliari e territoriali”, alla realizzazione di un convegno insieme alla Fp Cgil di Firenze, inedito nella forma, nell'organizzazione e nelle realtà coinvolte.

L'obiettivo di questa giornata è far incontrare la formazione accademica con l'esperienza di trincea degli educatori, stimolati continuamente ad affrontare sfide sempre nuove: dal supporto ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie fragili, alla creazione di un lavoro di rete efficace e costruttivo per il cambiamento, alla salvaguardia della professionalità. Per poter avanzare insieme delle proposte e delle richieste di natura non solo teorica e pratica, ma anche sindacale, affinché questa figura, troppo spesso sottovalutata e poco tutelata, possa trovare il giusto riconoscimento all'interno dei servizi socio educativi e socio sanitari."

Questo il programma della giornata (orario 9.30-16.30):

- Ore 9.30 “Dal diario di un educatore” Lettura di Nadia Masi, educatrice domiciliare area Colline Metallifere (Gr)

- Ore 9.40 Apertura dei Lavori

Presentazione Gruppo Facebook Educatori Domiciliari e Territoriali e finalità del convegno

- Ore 10.00 “Percorsi formativi per l’educatore professionale” Carlo Battaglia Direttore attività formative corso di laurea in educazione professionale, scuola di scienze della salute Università di Firenze

- Ore 10.30 “Dal super educatore all'educatore di passaggio:quando la sicurezza non è un gioco ma una cosa seri ” Francesco Betti, educatore, Firenze

- Ore 11.00 Testimonianza di un educatore nato sul campo Giulia Fanetti, educatrice domiciliare area Colline Metallifere (GR)

- Ore 11,45 “Oltre gli sguardi altrui sul servizio di educativa domiciliare e territoriale. La proposta delle Linee di indirizzo Nazionali: l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità"

Marco Tuggia, pedagogista, formatore, membro di LabRIEF, dipartimento FISPPA, Università di Padova

- Ore 12.15 "Il Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare a Lucca: sviluppi del lavoro domiciliare sul territorio" Patrizia Petrini e Mattia Malisan, cooperativa La Cerchia, Lucca

- Ore 14.00 "L’educativa domiciliare nel disturbo dello spettro autistico” Stefano Cavicchi, educatore professionale, Prato

- Ore 14.30"La mia esperienza di coordinatrice e genitore affidatario"

Beatrice Gregori, coordinatrice servizi socio educativi , provincia di Grosseto

- Ore 15.00 Tavola rotonda: “Educatore domiciliare: il riconoscimento di una professione”

Partecipano:

Stefania Saccardi, Assessore Regione Toscana al Welfare

Enrico Panzi, Presidente Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Marco Paolicchi, Responsabile regionale Legacoop Sociale

Modera: Jacopo Geirola Fp Cgil Firenze

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

