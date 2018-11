Il liceo 'Marconi' guarda al futuro: anche quest'anno torna l'orientamento

Anche quest’anno è arrivato il tempo dell’orientamento . La scuola sarà presentata da alcuni dei suoi docenti nelle diverse “fiere dell’orientamento” in varie scuole medie di primo grado del territorio, ed aprirà le porte agli studenti delle terze medie, organizzando , nel mese di Dicembre, delle mattinate dedicate ad accoglierli per dare loro la possibilità di conoscere il liceo sanminiatese. Sono, inoltre, previste attività di informazione rivolte a ragazzi e famiglie negli open days, in programma Sabato 1 Dicembre, Sabato 15 Dicembre e Sabato 12 Gennaio, dalle 15,30 alle 18,30, presso i locali della scuola. Chiuderà il percorso delle attività. una “festa dell’orientamento” che si terrà Sabato 19 Gennaio Quest’anno il primo open day arriva a pochi giorni dalla pubblicazione dei dati emersi dall’indagine nazionale Eduscopio, condotta dalla Fondazione Agnelli sulle scuole superiori italiane, che misura l'efficacia educativa di una scuola di secondo grado guardando agli esiti universitari di chi l'ha frequentata.

Essa è condotta sugli studenti del primo anno delle Università e si basa su un indice da 0 a 100, denominato FGA, in cui si tiene conto, con un' opportuna normalizzazione, sia dei voti conseguiti dagli studenti che dei crediti complessivamente acquisiti. L'ipotesi alla base della ricerca è che una buona scuola secondaria favorisca innanzitutto un migliore impatto con l' Università. Secondo i dati resi noti lo scorso 7 Novembre, il liceo “G.Marconi” di San Miniato è al primo posto tra i Licei Scientifici della zona (in un raggio di 20 Km), ed al secondo in un raggio di 30 Km. Non sono stati ancora resi noti, invece, i nuovi dati relativi ai Licei delle Scienze Umane, tra i quali, secondo quanto emerso lo scorso anno, il liceo “G.Marconi” si piazzava al secondo posto tra quelli della provincia. Si tratta di risultati molto positivi ed incoraggianti, che dimostrano quanto l’attenzione alla didattica ed a tutti i diversi aspetti della formazione degli studenti abbiano dato i loro frutti nel tempo. Il Dirigente scolastico, prof.P.Robino, esprime grande soddisfazione per i dati resi noti da Eduscopio, che devono essere visti come un successo per la scuola, in tutte le sue componenti, ma soprattutto come un incentivo a continuare a lavorare con la stessa serietà, per offrire agli studenti una formazione di qualità, che permetta loro di raggiungere gli obiettivi, affrontando le sfide del futuro.

