Luigi De Magistris a Le Murate presenta 'Demacrazia' con Tommaso Fattori

Il sindaco di Napoli e presidente del movimento politico demA Luigi de Magistris sarà a Firenze sabato pomeriggio. L’appuntamento è alle 17, al Caffè letterario delle Murate, dove verrà presentato il libro di Giacomo Russo Spena "Demacrazia" (edito da Fandango Libri). Al dibattito parteciperà anche Tommaso Fattori, capogruppo nel consiglio regionale della Toscana di Sinistra Italiana. Il libro di Russo Spena fa il punto sull’avventura politica di Luigi De Magistris, che l’autore definisce come “un'evidente anomalia nello scenario politico italiano, che da Napoli già annuncia di volersi proiettare sullo scenario nazionale ed europeo”. Nell’appuntamento fiorentino, de Magistris illustrerà ulteriori dettagli sull’assemblea nazionale indetta a Roma per il primo dicembre. #Oltreledisuguaglianze è l’hastag scelto per lanciare l’assise che si terrà presso il Teatro Italia. All’incontro in programma presso il Caffè letterario delle Murate, in Piazzale delle Murate interverranno anche i ricercatori Giulia Vicentini e Lorenzo Zamponi.

Fonte: DemA - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze