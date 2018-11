Lupi Santa Croce, sfida contro Roma fanalino di coda

Torna in campo la Kemas Lamipel che, osservato il turno di riposo, si rituffa nel clima campionato con il match casalingo contro la Roma Volley, formazione attualmente fanalino di coda del Girone Bianco della Serie A2 Credem Banca. Appuntamento assolutamente da non sottovalutare per la truppa di Totire, chiamata a dare continuità alle due vittorie consecutive ottenute prima della sosta (in casa contro Macerata e sul campo del Lamezia), ma anche a mostrare i progressi fisici e tecnici messi a punto durante le ultime due settimane di proficui allenamenti in palestra. La Roma Volley che si presenterà domani al PalaParenti (appuntamento ore 18 per l’inizio della gara, con consueta diretta anche su Lega Volley Channel) è una formazione da prendere con le molle, sicuramente alla disperata ricerca dei primi punti stagionali e quindi con nulla da perdere e tutto da guadagnare. Il punto di forza del team allenato da Mauro Budani, già vice di Giani alla M. Roma Volley in A2 e in A1 a cavallo del 2010, è sicuramente da individuare nella diagonale palleggiatore opposto, composta da due atleti espertissimi e con trascorsi importanti anche in A1 e in nazionale. In regia infatti agisce Joel Bacci, giramondo del volley italiano, già visto al PalaParenti con le maglie del Bologna e del Molfetta, ma protagonista anche con quelle del Forlì e di tante altre realtà specialmente laziali; come opposto invece c’è Michail Lasko icona del volley italiano ed atleta di grande esperienza anche internazionale: contro di lui i “Lupi” hanno disputato grandi battaglie quando militava a Verona (campionato di A2 2003/04) e a Vibo Valentia (storica ed indimenticabile rimonta santacrocese al PalaParenti da 0-2 a 3-2 nel campionato di A1 2005/06) e quindi pericolo pubblico numero uno, sempre se disponibile visto che, al pari di Bacci, non ha giocato nelle ultime partite. Occhio anche allo schiacciatore brasiliano Zappoli e alla bande Rossi e Tozzi, oltre che al centrale Rau. Tra le due società non ci sono precedenti essendo la Roma Volley nata solo quattro anni fa e alla prima apparizione in serie A2 dopo aver scalato velocemente le serie minori. Arbitreranno l’incontro i signori Toni e Marotta: per i tifosi biancorossi appuntamento al PalaParenti dove saranno attivi tutti i nuovi servizi, compresa l’area Vip per gustarsi un ottimo aperitivo durante la partita. Info e pass a disposizione in biglietteria.

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volley