Il Magico Mondo di Babbo Natale e la renna Rudy vi accolgono a Empoli

Un piccolo mondo incantato proprio nel centro storico della città di Empoli, sta pian piano nascendo: un boschetto meraviglioso, tutto da scoprire si trova in Via Giuseppe del Papa, 43, proprio accanto all’ingresso del palazzo comunale. Qui la renna Rudy, i fratelli e sorelle elfi e quel panciuto nonno, tanto simpatico a grandi e piccini, con la barba bianca, insieme agli animali del Polo Nord, vi aspettano da domani, sabato 17 novembre 2018, per scrivere le letterine dei doni. Una lettera da consegnare a Santa Claus in persona, seduto sulla sua grande poltrona rossa tutta dorata. Babbo Natale resterà in città fino al 6 gennaio 2019.

L’atmosfera natalizia è già a Empoli. Domani si aprono le porte de “Il Magico Mondo di Babbo Natale”: i suoi piccoli abitanti vi aiuteranno a scrivere e a visitare questo luogo incredibile .

Ma non finisce qui. Per la prima volta Babbo Natale porta con sé una ‘slitta’ davvero speciale: un cinema 10D in cui adulti e bambini ‘lasceranno’ Empoli in un ‘baleno’ per tuffarsi nella magia unica nel Natale.

Tutti gli eventi natalizi sono organizzati da Associazione Centro Storico Empoli, col patrocinio della Regione Toscana, col patrocinio e il contributo del Comune di Empoli, e in collaborazione con Confesercenti. Inoltre il programma natalizio ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

ORARI DI APERTURA DEL ‘MAGICO MONDO DI BABBO NATALE’

Grazie ai bravissimi aiutanti fatati, dal 17 novembre tutti i sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

Da martedì 11 a mercoledì 26 dicembre 2018, ‘Il magico Mondo di Babbo Natale’ resterà aperto tutti i giorni in orario pomeridiano nei giorni feriali, esclusi lunedì 17 e martedì 25 dicembre.

COSTO INGRESSO - Il biglietto di ingresso è di 6 euro per adulti e bambini e comprende: visita de “Il Magico Mondo di Babbo Natale” con Cinema 10D experience all’interno; un ticket gratuito per 10 minuti alla pista di pattinaggio di Piazza Matteotti con sconto del 50% sul costo orario successivo, per le giostre Luna Park di Piazza Matteotti sconto 2x1, acquisti uno e prendi 2 ingressi ed infine, l’ingresso alla Fabbrica dei Giocattoli promosso dalla associazione Porte Aperte onlus. Per i piccolissimi sotto un anno di età e disabili l’ingresso è gratuito ed è previsto un pacchetto per le scuole con ingresso gratuito per l’insegnante, mentre per i bambini biglietto ridotto a 4 euro. Una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a Porte Aperte.

INAUGURAZIONE UFFICIALE – Dal ‘Magico Mondo di Babbo Natale’, l’attesa è per accendere il grande evento in tutta la città. L’invito a essere presenti è per venerdì 30 novembre 2018, nel giorno del Santo Patrono di Empoli, ‘Sant’Andrea’. Programma dell’accensione: alle 21 in piazza della Vittoria taglio del nastro con la banda della scuola di musica CAM di Empoli; alle 21.35 il lancio delle Lanterne magiche. Infine, alle 21.45 comincerà la sfilata per il centro storico avviando i ‘Punti Wow’. Tutte le attrazioni saranno accese per vivere un Natale da sogno. I negozi in centro resteranno aperti per uno shopping notturno natalizio.

Il Natale empolese 2018 sarà contraddistinto da diversi momenti che mirano a far diventare “Empoli Città del Natale” della Toscana, con la sua atmosfera natalizia, calda, tradizionale, che invoglia a stare insieme. Quest’anno sarà il più bello di sempre: luminarie da togliere il fiato, create a sipario, lontane da ogni immaginazione, per entrare in quello che sarà a tutti gli effetti un viaggio nel periodo più bello dell’anno; i punti denominati “Wow”, un albero dei sogni che si animerà, una grande stella cometa luminosa atterrerà in piazza Farinata degli Uberti; tenda da circo, giostre natalizie, la ‘Fabbrica di Giocattoli’; un trenino dei desideri illuminato, utilizzato come una ‘selfie station’; e ancora, mercatini di natale molto caratteristici, ‘La Grande Nevicata’ e il ‘Luna Park natalizio’. Inoltre, dopo il 25 dicembre, non mancherà bella vecchietta che tutte le feste si porta via: la signora Befana nella sua casetta che, per la seconda volta, si lancerà dal campanile della Collegiata sulla sua scopa il 6 gennaio, aiutata e accompagnata dai Vigili del Fuoco e dalla Misericordia di Empoli.

