Omicidio di Montopoli, Scotto rimane in carcere: sta collaborando

Fermo non convalidato ma permanenza in carcere: così ha deciso il gip di Pisa Pietro Murano in merito a Danny Scotto, 27enne accusato di aver ucciso il coetaneo Giuseppe Marchesano venerdì 9 novembre. Le legali di Scotto hanno affermato che il loro assistito sta collaborando. Il fermo non è stato convalidato per questioni tecniche. Al momento Scotto sta rispondendo alle domande, cambiando atteggiamento rispetto al giorno dell'arresto. Quest'oggi si attende l'esito dell'autopsia e degli esami balistici.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

