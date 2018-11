Nuova stagione del teatro di Lamporecchio: Iacopo Melio a dialogo con il figlio di Pierangelo Bertoli

Dopo il tradizionale periodo di pausa, il teatro comunale di Lamporecchio sta per riaprire le porte a una nuova e vivace stagione teatrale: come di consueto il programma di spettacoli organizzato in collaborazione con l’Associazione Teatrale Pistoiese, in partenza a gennaio 2018, andrà in parallelo con il ricco cartellone della stagione amatoriale che si inaugura sabato 1 dicembre 2018, ore 21, con l’evento Pro-Hospice “La Limonaia”, iniziativa di beneficenza organizzata dalla Comunità Solidale di Lamporecchio per la raccolta fondi in favore dell’Hospice di Spicchio; sabato 8 dicembre 2018 alle ore 16 ci sarà il tradizionale Concerto di Santa Cecilia a cura della Banda Comunale Giacomo Puccini; domenica 16 dicembre 2018, ore 17, sarà la volta di un altro appuntamento fisso della stagione, Divertissement, lo spettacolo di balletti natalizi a cura di A.S.D. Ecole de Danse.

Sabato 19 gennaio 2019, alle ore 21, il teatro ospiterà la presentazione del libro di Iacopo Melio Faccio salti altissimi (Mondadori), organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Orizzonti che vedrà la partecipazione straordinaria di Alberto Bertoli, cantautore e figlio di Pierangelo Bertoli. Un’occasione per parlare insieme di esperienze di disabilità, ma anche di ideali fatti di uguaglianza, inclusione e libertà, unendo le canzoni di Alberto e del padre.

Domenica 24 febbraio 2019, ore 16.30, torna a teatro una compagnia molto nota di Lamporecchio, Marvesio, che quest’anno porterà a teatro Di… vino incanto, tre corti teatrali che hanno per tema l’importanza del vino nella vita di alcuni personaggi famosi. Sabato 9 marzo 2019, alle ore 21, la Festa della donna in teatro, un omaggio a tutte le donne, uno straordinario collage di musica, teatro, danza, canzoni, filmati, comicità, poesia, che vedrà alternarsi sul palco gli artisti più noti e amati di Lamporecchio.

Sabato 23 marzo 2019, ore 21.30, torna la bravissima compagnia Sganzisgatto con Shelrock Holmes, spettacolo ricco di colpi di scena, mistero e risate, accompagnato da note rock; sabato 4 maggio 2019, ore 21.15, la compagnia della Mezzanotte porta in scena La commedia degli equivoci, una commedia brillante, in cui l'acceleratore viene spinto decisamente verso aspetti comico-farseschi, un terreno che la Compagnia della Mezzanotte esplora volentieri per trovare sempre nuovi stimoli e cercare di sorprendere il proprio pubblico. A maggio, la compagnia della Mezzanotte sarà a teatro anche di mattina, portando in scena Il meraviglioso mago di Oz, spettacoli riservati solo all’utenza scolastica. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito del Comune di Lamporecchio oppure contattando le singole compagnie.

Fonte: Comune di Lamporecchio

