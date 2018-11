PresepiAmo Pistoia salta: "Senza collaborazione del Comune non possiamo andare avanti, soci adirati"

“PresepiAmo città di Pistoia”, rassegna non competitiva di presepi artistici organizzata dall’associazione culturale PresepiAmo, non allieterà il Natale 2018 della città di Giano. Dopo 3 anni di successi, la decisione di dire stop. Dagli schermi di Rai 1, così elevati erano stati il gradimento e le presenze dei visitatori alla mostra da richiamare addirittura le telecamere di Mamma Rai a Pistoia, a zero.

“Purtroppo, con la morte nel cuore, abbiamo dovuto fermarci – spiega il presidente di PresepiAmo, l’artista del presepe Marco Lanzara –. Non è dipeso da cattiva volontà, ma dai tanti ostacoli che l’amministrazione comunale ha disseminato lungo il percorso. Si pensi che quest’anno, tra le altre cose, ci sono stati negati l’allestimento del presepe vivente e i tavoli per disporre le opere. Non sappiamo i motivi di tutto ciò, visto che negli anni precedenti non c’erano stati problemi, ma senza collaborazione del Comune non possiamo continuare. È un autentico peccato perché solo ieri c’è giunta la notizia di 4 pullman pronti a partire dalla Capitale alla volta della nostra città per visitare l’esposizione. Negli anni, tra il Chiostro di San Francesco e la chiesa della Madonna del Carmine, che abbiamo contribuito a far riscoprire a pistoiesi e turisti, sono stati migliaia i visitatori, arrivati non solo da Pistoia e provincia e dalla Toscana ma da ogni parte d’Italia, e tanti gli apprezzamenti ricevuti per gli allestimenti, molte le proposte per portare la mostra di arte presepiale altrove, a Lucca e Firenze. Da pistoiesi non vorremmo mai farlo, ma se continuasse questo ostracismo saremmo costretti a portare la rassegna lontano da Pistoia”.

Questo Natale “PresepiAmo” sarà presente con alcuni suoi presepi in manifestazioni e iniziative dei comuni di Montale, Cerreto Guidi, San Miniato e Pescia.

“I nostri soci, un centinaio, sono allibiti e adirati. Avevamo raggiunto cifre importanti (70 artisti espositori per oltre 250 lavori), c’era un gran movimento di gente verso Pistoia. Ora ci giunge voce che dalla città si stiano organizzando pullman per portare i pistoiesi a vedere mostre presepiali di altre zone d’Italia: perché, se ne avevamo una che aveva successo? Qualcuno lo dovrebbe spiegare a noi e alla città”.Per informazioni sull’associazione e la rassegna di arte presepiale è possibile chiamare i numeri 3454011774 o 3289419423.

Fonte: PresepiAmo

