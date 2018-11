Rubano abiti da cerimonia ma un biglietto da visita li tradisce

Nel pomeriggio del 29 ottobre, un uomo ed una donna sono entrati nel negozio di abiti da cerimonia Atelier Art Moda di via Grandi a Monte San Savino attraverso la porta d'ingresso che non era perfettamente chiusa a causa di un guasto, mentre il titolare ed i suoi dipendenti si trovavano al piano inferiore nel laboratorio di sartoria. I due, dopo aver perlustrato i locali del negozio al piano superiore e aver compreso di essere soli, hanno portato via dagli stand numerosi abiti da sposo per un valore commerciale di oltre 5mila euro.

Il titolare si accorge del furto solo più tardi, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel negozio. Nel corso del sopralluogo, i carabinieri della Stazione Carabinieri di Monte San Savino, oltre ad acquisire le suddette immagini nelle quali era ben visibile l'azione delittuosa ed il volto dei due, hanno trovato un bigliettino da visita di una struttura ricettiva della Capitale, risultato completamente estraneo all'ambiente del negozio e verosimilmente riconducibile agli autori del furto, ipotizzando che lo avessero perso durante il furto.

Le immediate indagini avviate in collaborazione con i colleghi della Stazione di Roma Piazza Dante, competente territorialmente rispetto all'ubicazione dell’albergo, hanno consentito di identificare e sottoporre a fermo di polizia giudiziaria entrambi gli autori del furto. Si tratta di due cittadini romeni, un uomo di 34 anni e una donna di 24, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio ed in Italia senza fissa dimora. Al momento dell’arresto erano ancora in possesso di parte della refurtiva. I due sono ora ristretti nelle case circondariali di Roma 'Regina Coeli' e 'Rebibbia'.

