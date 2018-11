Si apre l'anno accademico della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

La Scuola Superiore per mediatori linguistici di Pisa inaugura l’anno accademico 2018 – 2019, in una location di prestigio come l’Aula Magna del Polo Carmignani, gentilmente messa a disposizione dall’Università di Pisa.

La cerimonia, in programma sabato 17 novembre a partire dalle 10,30 sarà valorizzata dalla presenza di un ospite illustre quale Francesco Casoli, presidente di Elica Spa,azienda italiana di grande successo nel mondo, che terrà per l’occasione una Lectio magistralis intitolata “Il successo è guerra”. Interverrà inoltre la dottoressa Francesca Rodriguez, interprete di Sky TG24, specializzata in affari internazionali.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pisa, sarà aperto dai saluti del presidente della SSML di Pisa, e interverranno anche il sindaco di Pisa, Michele Conti, e Maria Letizia Melina della Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR. I lavori si concluderanno con la consegna delle Borse di studio agli studenti più meritevoli e dei diplomi di laurea a tutti gli studenti laureati nell’anno accademico 2017/2018.

Nata nel 1989, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa (con sede in Via Santa Maria) è abilitata dal 2003 a rilasciare il diploma di mediatore linguistico equivalente al diploma di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica. Attraverso questo percorso i laureati acquisiscono competenze linguistiche di tipo tecnico e settoriale (giuridico, turistico, commerciale, scientifico). Per completare il profilo di competenze degli studenti, oltre alle due lingue di laurea, è stato reso obbligatorio lo studio di una lingua tra il cinese, l’arabo, il russo, il portoghese o il giapponese, sempre più richieste dal mondo del lavoro.

