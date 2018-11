Il sindaco Nardella incontra gli studenti del Gobetti-Volta

Lunedì 19 novembre 2018 il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella incontrerà, nel corso della mattina, gli studenti dell'Istituto Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli (in via Roma 77 A). La Città Metropolitana di Firenze ha appena concluso nella scuola un intervento di ampliamento per circa 1 milione di euro, i cui dettagli saranno illustrati lunedì. Alle 10.30 previsto un sopralluogo con il Sindaco e il dirigente scolastico dell'istituto.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

