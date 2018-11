Diciotto colpi di pistola scacciacani, uno per ogni anno: un compleanno all'insegna degli spari in lungarno Santa Rosa la scorsa notte a Firenze. Cinque ragazzi, tre di 18 e due di 17 anni, sono stati denunciati dalla polizia per disturbo della quiete pubblica e rischiano anche l'accusa di procurato allarme. La polizia, intervenuta dopo una segnalazione, ha chiesto conto ai giovani che hanno ammesso di aver sparato 18 colpi per festeggiare la maggiore età di uno di loro.

