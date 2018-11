Squadra Corse Città di Pisa presente nei prossimi due rally

Un finale di stagione decisamente impegnativo per la Squadra Corse città di Pisa che sarà presente con numerosi equipaggi e conduttori agli imminenti appuntamenti rallystici di questo fine settimana: il Rally di Pomarance e il Rally Balcone delle Marche. La prima diventata un classico appuntamento di fine stagione nell’entroterra pisano e la seconda invece primo appuntamento del Raceday Rally Terra.

In quest’ultima gara sarà presente con il numero 84 l’equipaggio composto da Filippo Nannetti e da Alessia Tasi con la propria Opel Astra OPC con cui il pilota di Chianni si era ben distinto al Liburna Terra.

Al Pomarance invece la lunga serie degli equipaggi del sodalizio pisano inizierà con la Peugeot 309 Gti 16V numero 37 di Giovanni Guerzoni e Massimo Salvucci che sta prendendo sempre più confidenza con vettura francese oggetto di recenti importanti modifiche. Numero 40 invece per il giovane Lorenzo Sardelli che avrà a suo fianco Luigi Giovacchini con la efficientissima Peugeot 208 R2 con cui si è ben distinto nelle gare precedenti a suon di vittorie di categoria oltre che sempre molto in alto nella classifica assoluta. Il giovane figlio d’arte dell’indimenticabile Nicola, si dovrà anche rifare del ritiro, a pochi chilometri dall’arrivo, del recente Trofeo Maremma quando era in testa tradito, in trasferimento, dalla pompa della benzina che lo ha privato dell’ennesimo risultato positivo,

Numero 92 per Fabrizio Orsini e Alessandro Moretti con la Peugeot 106 Xsi che cercheranno di ripetere le due vittorie di classe colte sia al Rally Alta Val di Cecina che al Coppa Città di Lucca anche se la concorrenza a questa gara sarà qualificata e numerosa.

Con il numero 102 invece riprenderà in mano il volante Fabio Fichi che sarà navigato dal figlio Matteo ed a bordo della loro Peugeot 106 Rallye con cui stanno alternandosi alla guida. Infine Gaetano Notaro e Simone Marchi con la MG ZR 105 vorranno rifarsi del ritiro subito al recente Rally di Casciana Terme per noie meccaniche.

Tra i navigatori da seguire Valerio Favali che sarà a fianco di Alessio della Maggiora con una performante Renault Clio S1600 con il numero 5 da cui ci si aspetta un prestigioso risultato e l’esperto Maurizio Ercoli che invece navigherà Marco Pajetta dandogli utili indicazioni per fare esperienza alla guida di una Fiat Seicento Sporting con il numero 121.

Quindi un programma intenso per tutta la Squadra Corse Città di Pisa quello previsto per questo fine settimana e sarà interessante seguire tutte le fasi e tutti i conduttori che si impegneranno a fondo per ben figurare.

Fonte: Squadra Corse Città di Pisa asd - Ufficio stampa

