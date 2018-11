Via Piovola, rimossa la discarica su terreni privati. Barnini lamenta: "Mille ostacoli da superare"

Non senza fatica il Comune di Empoli è giunto alla rimozione della discarica in terreno privato di via Piovola. Lo afferma il sindaco Brenda Barnini con un post su Facebook, facendo seguito a quanto comunicato negli scorsi giorni con ordinanze speciali. Il sindaco non nasconde le difficoltà burocratiche che si celano dietro a un provvedimento di questo tipo. Ecco quanto affermato.

"Finalmente oggi pomeriggio stiamo intervenendo per ripulire dalla discarica abusiva che si era creata in via Piovola. Lo avevamo detto e lo stiamo facendo.

Approfitto però per dire a tutti quanto sia difficile fare le cose seguendo le norme e quanto spesso a fare l'amministratore pubblico si provi rabbia e frustrazione. Per arrivare a rimuovere quei rifiuti c'è dietro un procedimento amministrativo lungo e complesso che impegna l'assessore l'ufficio ambiente, la ragioneria, l'ufficio tecnico e infine gli operatori di Alia. E tutto deve essere ovviamente fatto a norma di legge sia per tutelare l'ambiente sia per dimostrare che non si sta facendo un danno erariale.

Insomma mentre per un bandito che accumula una discarica abusiva serve poco tempo e poco impegno, per un sindaco che ha il dovere di tutelare la propria comunità ci sono mille ostacoli da superare. Non credo possa andare bene così ma noi non ci arrendiamo e tutti i giorni lavoriamo per abbattere gli impedimenti e risolvere i problemi".

