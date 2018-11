Visite guidate gratuite al Seminario di San Miniato in molte lingue

Proseguono le visite guidate gratuite al Seminario di San Miniato nelle domeniche del tartufo.

Il calendario di domenica 18 è:

Ore 13.30 visita guidata in lingua cinese

Ore 14: visita guidata in lingua italiana

Ore 14.30: visita guidata in lingua inglese

Ore 15.00: visita guidata in lingua italiana

Ore 15.30: visita guidata in lingua francese

Ore 16.00: visita guidata in lingua tedesca

Ore 16.30: visita guidata in lingua italiana

Ogni visita è per max 25 persone.

Fonte: Associazione Medici Cattolici Diocesi di San Miniato

