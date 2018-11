'Vivere a Volterra', in arrivo agevolazioni per i residenti fino a 45 anni di età

Un pacchetto di agevolazioni riservato a coloro che già sono residenti a Volterra e hanno fino a 45anni di età. È “Vivere a Volterra”, l’insieme di misure che l’amministrazione comunale presenterà alla cittadinanza lunedì 26 novembre in Casa Torre Toscano (ore 21,15). Le agevolazioni saranno legate a giovani coppie che decidono di crearsi un'autonomia dal nucleo familiare e facilitare l'accesso al mondo del lavoro, alla presenza di figli. L'iniziativa servirà anche per spiegare le agevolazioni del pacchetto "nuovi residenti", già varato qualche mese fa e integrato dall'accordo con la Cassa di Risparmio di Volterra. «Con la Cassa di Risparmio di Volterra – spiega il sindaco di Volterra Marco Buselli - stiamo anche sviluppando una manifestazione di interesse pubblica, per le migliori idee di giovani che possano dar luogo ad una start - up. Una concreta opportunità per i giovani di Volterra per riuscire a far decollare la propria idea imprenditoriale e di sviluppo».

Fonte: Ufficio Stampa

