Wallers Tchoukball, i risultati delle ultime due giornate

Domenica 4 novembre a Montelupo si è disputata la seconda giornata del campionato di Serie A con gli White Wallers in campo con Solaro Sparks, Caronno Spartans e Solaro Shocks. Seconda giornata da ricordare per gli White che hanno conquistato la loro prima vittoria in campionato ai danni di Solaro Shocks, grazie all'ottimo gioco veloce che ha portato la squadra di casa alla vittoria sul risultato di 55-46. Esito opposto hanno avuto le altre due partite della giornata. La prima contro Solaro Sparks ha visto gli White sprecare ottime occasioni per tornare in partita, che si é conclusa con il risultato di 52-63 che sorride agli ospiti. La terza partita con Caronno Spartans ha avuto lo stesso esito ma una trama diversa. Nonostante la grinta e il carattere degli White la partita si è conclusa 53-63, con la vittoria degli ospiti sulla squadra empolese. Gli White torneranno in campo il 2 Dicembre per la terza giornata del maggiore campionato italiano di tchoukball per riuscire a conquistare altri punti per risalire la classifica. Insieme a loro giocheranno anche le squadre di serie B di Empoli nel tanto atteso derby. Red Wallers e Blue Wallers hanno disputato a Rimini domenica 11 Novembre la seconda giornata del campionato di Serie B di tchoukball con Rimini Caveja e Rimini Sgabanaz. I primi a scendere in campo sono stati i Red Wallers con Rimini Sgabanaz. Scesi in campo per confermare l'ottimo debutto nella prima giornata i Red, nonostante la squadra non al completo, sono riusciti a superare gli avversari sul punteggio di 49-34. La seconda partita con Rimini Caveja ha marcato i limiti degli empolesi che non sono riusciti a mantenere lo stesso ritmo degli avversari e hanno concluso la partita con la prima sconfitta del campionato per 56-44. I Blue Wallers sono scesi in campo forti della lezione imparata nella prima giornata dove hanno subito la prima sconfitta in campionato. La seconda giornata è iniziata invece nel migliore dei modi con un'ottima prestazione sotto tutti i punti di vista: forza, carattere, grinta e gioco di squadra sono le armi che hanno portato la prima vittoria ai danni di Rimini Caveja sul parziale di 64-46. La seconda partita disputata con Rimini Sgabanaz ha confermato lo stato di forma degli ospiti che hanno surclassato per tutti e tre i tempi la squadra di casa e concluso la partita con il risultato di 69-28. Si conclude così la seconda giornata del campionato di serie B di tchoukball con i Red Wallers che hanno dimostrato di saper fare punti nonostante le pesanti assenze e i Blue Wallers che hanno trovato la loro dimensione come squadra, come gruppo, pronti ad affrontare tutte le partite con la consapevolezza di poterle vincere. La terza giornata del campionato di serie B si giocherà a Montelupo il 25 Novembre con Forlì No-Stop e SS Ravenna Redentore.

Fonte: Ufficio stampa

