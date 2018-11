Appuntamento con Qwerty un laboratorio pratico dove si scrive, si legge, si critica

Qwerty è un laboratorio permanente di scrittura creativa. È attivo a Livorno come associazione culturale dall’aprile 2007, con il coordinamento di Raffaele Palumbo, ed è formato da oltre una quindicina di persone di età compresa tra i 20 e i 70 anni. Molti di questi partecipano senza interruzioni fin dal primo incontro, altri hanno abbandonato, altri ancora sono subentrati. Tra loro ci sono medici, impiegati, insegnanti, imprenditori, informatici, dipendenti comunali, ecc.; ma per tutti l’appuntamento inevitabile è per il martedì sera, dalle 21.30 alle 23.30.

La parte teorica sulla scrittura è ridotta al minimo indispensabile. Qwerty è essenzialmente un laboratorio pratico, dove si scrive, si legge, si critica, si discute su quello che si è scritto. Ogni autore si trova così a leggere a tutti gli altri, e quindi a dei lettori “esperti”, la propria opera, e ne riceve indicazioni, suggerimenti, a volte stroncature. Chi scrive, infatti, non ha sempre una precisa percezione dell’effetto che il proprio scritto ha sul lettore; un immediato riscontro da persone con cui si ha un rapporto reciproco di fiducia è di grande utilità.

Molte volte vengono scelti dei concorsi letterari a cui partecipare (quasi sempre con risultati lusinghieri); altre volte ci si esercita su stili o trame, su personaggi o su situazioni, sia come “compito a casa”, sia con scrittura all’impronta; oppure ancora si ingaggiano sfide con altre scuole di scrittura.

Per otto volte il gruppo ha lavorato su progetti editoriali, e da questi lavori sono nate altrettante antologie, tutte edite da Erasmo: Crepa – Livorno in 16 noir (2008) , Siuski – Livorno in 21 tuffi (2010), Presenza di spiriti – Livorno in ventidue fantasmi (2011), Sessoscritto – Livorno in 23 storie erotiche (2012), Riso Mare – Livorno in 18 storie da ridere (2013),Scritto Misto – Livorno in 20 storie da mangiare (2014), Déathlon – Livorno in 18 specialità sportive (2015), Abbestia – Livorno in 16 animali (2016).

Inoltre, tutti i partecipanti al laboratorio hanno pubblicato singolarmente racconti in altre antologie, oppure romanzi e/o antologie personali.

Fonte: Ufficio stampa

