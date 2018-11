Associazione Magherini, donato il ricavato del Mercatino di Natale 2017 alla Polisportiva Handicappati Firenze

Quest’anno l’associazione Riccardo Magherini ha scelto di donare parte del ricavato del Mercatino di Natale 2017 all’Associazione PO.HA.FI. - Polisportiva Handicappati Firenze. Con questi soldi, l’associazione potrà comprare materiale sportivo per l’attività dei ragazzi iscritti. Insieme al presidente dell’associazione Riccardo Magherini Luigi Sciannameo, alla Piscina Paganelli per la cerimonia di consegna c’erano il fratello Andrea Magherini e il consigliere PD Leonardo Bieber.

“E’ veramente questo il modo migliore per ricordare il sorriso di Riccardo – ha dichiarato Bieber –: aiutare ragazzi con difficoltà a ritrovare a loro volta il sorriso. Dopo la posa di un defibrillatore in piazza Tasso, un nuovo gesto importante, e a dicembre, il Mercatino di Natale 2018 che darà nuovi fondi da devolvere in beneficenza”.

“Da uomo di diritto, sono abituato a rispettare e non commentare le sentenze, ma non posso in questo caso non registrare che un sentimento di ingiustizia è profondo e palese nei cuori di tutti coloro che hanno conosciuto e amato Riccardo. Voglio quindi esprimere la mia personale vicinanza e quella della città di Firenze alla famiglia in questo momento così difficile”.

Fonte: Ufficio stampa

