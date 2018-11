Casa dei Comunisti chiede un intervento urgente tra Ponticelli e Montecalvoli

Come "Casa dei Comunisti" intendiamo mettere in evidenzia ai vari Enti preposti una situazione davvero pericolosa per l'incolumità di chi transita sulla provinciale Francesca esattamente frà le Località di Ponticelli e Montecalvoli a causa di una grande pianta di pino che ha radici in un terreno occupato da un vecchio casale abbandonato da anni che con i suoi rami si ergono sopra la strada stessa con le conseguenze che possiamo immaginare in caso di forti venti stagionali.

Inoltre questo vecchio casale abbandonato è provvisto di una copertura esterna di eternit di amianto in cattivo stato di usura che sfaldandosi diventa molto pericolosa per le sue polveri che si spargono nell'aria .

Per queste ragioni visibili da chiunque transiti su questo tratto di strada come "Casa dei Comunisti" chiediamo all'Amministrazione Comunale un intervento urgentissimo nei confronti di chi deve provvedere a rimuovere tali pericoli.

Fonte: La "Casa Dei Comunisti"

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte