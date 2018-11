Commercio, D'Elia (Fi): "L’assenza dell’amministrazione è imbarazzante"

La chiusura dei tanti Negozi al centro di Calenzano, storici e nuovi, alcuni aperti da pochi anni a cui stiamo assistendo in questi mesi, è un segnale di allarme molto preoccupante. Il Commercio è elemento fondamentale dell’economia di un territorio, ne segna il tessuto sociale, ne esprime le potenzialità e le capacità competitive, ne definisce l’identità e l’immagine. Bisogna iniziare un’attenta riflessione volta al futuro di Calenzano, la caduta verticale del numero di attività che si è verificato non può essere il principio di un percorso né a breve, né a medio, né a lungo termine. Va fermata con ogni strumento.

Bisogna seguire da vicino le vicende delle PMI che hanno chiuso di recente e di quelle che attualmente versano in pesante difficoltà. Bisogna dare risposte, ma anche ascoltare i rappresentanti delle categorie interessate: essere in grado di poter loro assicurare non solo la partecipazione oggettiva del Comune con interventi mirati per aiutare il commercio Calenzanesi in un momento così difficile, ma poter dar loro anche indicatori di sostegno e tutela, specie a quei locali che rispettano tutte le norme di sicurezza e che di certo non contribuiscono a falsare il mercato della concorrenza. L’assenza dell’amministrazione è imbarazzante difronte alle tante serrande che si abbassano proprio davanti al comune ma non solo, anche altre attività medio/grandi stanno chiudendo soffrendo una crisi lasciata in eredità da governi nazionali che in questi anni hanno fallito.

Un' amministrazione in ogni caso non può sempre guardare solo a Roma ma ha il dovere di tutelare i suoi commercianti , puntando sul turismo in ogni sua forma e sopratutto sviluppare le opportune azioni a sostegno delle nuove piccole medie imprese costruendo fin da subito tavoli di progettazione partecipata locale delle aree di piccolo commercio per valorizzarne e preservarne il valore di presidio sociale . Per tanto nel prossimo consiglio comunale come già anticipato e fatto verbalizzare nell’ultima commissione sviluppo economico tenutasi giovedì 15 novembre, saranno due le mozione in favore di tali azioni , una rivolta al turismo religioso che agevola l’economia cittadina di cui si è anche discusso in commissione ed una rivolta esclusivamente alle agevolazioni per gli esercizi commerciali con le opportune azioni a sostegno delle nuove piccole medie imprese e quelle in forte difficoltà economico, tema questo già avviato e trattato con un ordine del giorno approvato qualche mese fa a firma del consigliere della lega.

Fonte: Il Consigliere Comunale D’Elia Americo Presidente della commissione Affari istituzionale

